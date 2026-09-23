CBF divulga classificação geral do Brasileiro da Série D, com Guaporé em 19ª e Gazin Porto Velho em 22º

Por FFER

Publicada em 23/09/2026 às 15h35

A CBFdivulgou nesta semana a classificação final do Brasileiro da Série D, com os 96 clubes participantes da competição. O campeão foi o Uberlândia - MG que ascendeu para o Brasileiro da Série C, também subiram o vice campeão Asa-AL, Gama-DF, ABC - RN, Goiatuba - GO e Nacional - AM. Os times que representaram Rondônia no Brasileiro da Série D de 2026 foram o Guaporé e o Gazin Porto Velho.

Na classificação geral da competição, o Guaporé estreante no campeonato somou 26 pontos, terminou na 19ª posição, o Jacaré da Zona da Mata ficou entre os melhores classificados na fase de grupo e avançou até a terceira fase da competição quando acabou eliminado pela Luverdense do Mato Grosso. Já a equipe do Gazin Porto Velho, que ja vem vem boas campanhas em anos anteriores no Brasileiro Série D. A Locomotiva, na primeira fase ficou entre os melhores classificados na competição também chegou até a terceira fase do Brasileiro da Série D, sendo eliminado pela equipe do Gama-DF após decisão nas penalidades. Assim o Gazin Porto Velho fechou a competição na 22ª posição com 23 pontos.