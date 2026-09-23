Projeto CadÚnico no seu Bairro leva atendimento à população do Jardim Santana

Por Adaides Batista

Publicada em 23/09/2026 às 16h19

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizará, no próximo sábado (26), das 8h às 14h, mais uma ação do projeto CadÚnico no seu Bairro. Desta vez, a atividade será realizada no bairro Jardim Santana, na rua Parangatu, nº 4.108, entre a rua Raimundo Cantuária e a avenida Amazonas.

A iniciativa é desenvolvida pela Central Única do Cadastro Único, vinculada ao Departamento de Proteção Social Básica (DPSB) da Semias, e tem como objetivo levar os serviços do Cadastro Único para mais perto das famílias, facilitando o acesso à inclusão e à atualização cadastral, além de oferecer orientações sobre programas e benefícios sociais.

O Cadastro Único é a principal ferramenta utilizada pelo poder público para identificar e caracterizar famílias de baixa renda. As informações registradas são utilizadas como referência para diferentes programas sociais, de acordo com os critérios estabelecidos por cada política pública.

Atendimento nos bairros

Por meio do projeto, as equipes da Semias levam o atendimento diretamente às comunidades, ampliando a presença da assistência social nos territórios e facilitando o acesso das famílias que têm dificuldades de deslocamento até os locais fixos de atendimento.

Durante as ações, os moradores recebem orientações e podem buscar serviços relacionados ao Cadastro Único, como inclusão ou atualização de dados, informações sobre a situação cadastral e esclarecimentos sobre programas e benefícios que utilizam o CadÚnico.

A presença da equipe nos territórios é uma estratégia da Semias para aproximar a população dos serviços da Proteção Social Básica e ampliar o acesso às políticas públicas.

Ação contínua

O CadÚnico no seu bairro integra as ações desenvolvidas pela Central Única do Cadastro Único para descentralizar o atendimento e ampliar o acesso das famílias aos serviços. A iniciativa permite que a Prefeitura esteja mais próxima da população e fortaleça o atendimento às famílias que necessitam de orientação e acompanhamento da assistência social.

Para o atendimento, os moradores devem apresentar os documentos originais dos integrantes da família, como RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e declaração escolar das crianças.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destaca que levar o atendimento aos bairros é uma forma de facilitar o acesso das famílias aos serviços públicos.

“Nosso objetivo é aproximar a assistência social das famílias. Ao levar o Cadastro Único para os bairros, facilitamos o acesso à informação e aos serviços, especialmente para quem encontra dificuldades para se deslocar até uma unidade de atendimento. É uma forma de estar mais perto da população e garantir que as pessoas conheçam seus direitos e as possibilidades de acesso às políticas sociais.”O prefeito Léo Moraes ressalta a importância da presença da Prefeitura nos bairros e da ampliação do acesso aos serviços públicos.

“A Prefeitura precisa estar próxima das pessoas. Levar o Cadastro Único aos bairros significa facilitar o acesso das famílias aos serviços e às políticas públicas. Nosso compromisso é fazer com que o atendimento chegue a quem precisa, com respeito, informação e dignidade.”

Serviço

CadÚnico no seu Bairro

Data: sábado, 26 de setembro

Local: bairro Jardim Santana

Horário: das 8h às 14h

Endereço: rua Parangatu, nº 4.108, entre a rua Raimundo Cantuária e a Avenida Amazonas.