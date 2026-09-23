Hospital Municipal inicia atendimentos com consultas e exames agendados

Por Jhon Silva

Publicada em 23/09/2026 às 17h01

O Hospital Municipal se prepara para iniciar uma nova etapa da assistência especializada em Porto Velho. Os primeiros atendimentos contemplarão pacientes das áreas de Oftalmologia, Cardiologia e Ortopedia, além da realização de exames relacionados ao acompanhamento de cada caso.

Os atendimentos serão organizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e acontecerão com data e horário previamente definidos. A própria equipe entrará em contato com os pacientes que estão na regulação para informar quando deverão comparecer.

Por isso, não é necessário ir ao Hospital Municipal para marcar consulta, buscar senha ou formar fila. A orientação é ficar atento ao telefone.

“Não precisa procurar o hospital. A Semusa vai entrar em contato e informar a data e o horário do atendimento. Pedimos apenas que os pacientes fiquem atentos às ligações”, explicou a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso.

Sandra Cardoso orienta os pacientes a aguardarem o contato da Semusa, que informará a data e o horário do atendimento

A estrutura contará com consultas especializadas e exames como raio-X, eletrocardiograma, tomografia, ultrassonografia e exames laboratoriais.

CADASTRO ATUALIZADO

Para que o contato seja realizado, é importante que o telefone cadastrado na rede municipal esteja correto. Quem mudou de número ou possui informações desatualizadas deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para fazer a atualização.

“Queremos um atendimento organizado, sem que o paciente precise correr para o hospital ou enfrentar fila. A Semusa fará o contato e cada pessoa saberá o dia e o horário em que será atendida”, afirmou o prefeito Léo Moraes.