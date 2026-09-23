Ouro Preto reúne mil pessoas em noite de apoio a Mariana Carvalho

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 16h42

Cerca de mil pessoas participaram, nesta segunda-feira (21), de uma grande reunião com Mariana Carvalho (Republicanos) em Ouro Preto do Oeste. O encontro, organizado pelo candidato a deputado estadual Ninho Testoni, reuniu apoiadores, lideranças e moradores na reta final da campanha ao Senado. Ninho é candidato a deputado estadual pelo PL e tem em Ouro Preto uma de suas principais bases políticas.

A passagem pelo município também colocou em evidência uma relação construída antes da eleição. Durante seus mandatos na Câmara dos Deputados, Mariana destinou mais de R$ 3 milhões para Ouro Preto do Oeste, com investimentos concentrados principalmente na saúde. Foram recursos para equipamentos de diferentes centros de saúde, respiradores durante a pandemia, aquisição de ambulância e estrutura para unidades básicas. Na educação, R$ 420 mil foram destinados à aquisição de ônibus para estudantes.

Para o Senado, Mariana reforça os compromissos que dialogam diretamente com esse histórico, como ampliar exames e especialidades no interior, fortalecer a telessaúde e buscar mais estrutura para as unidades de saúde. A proposta também inclui acompanhamento dos recursos federais até a execução e apoio aos municípios para que projetos locais consigam avançar em Brasília.

O encontro de Ouro Preto marcou mais uma etapa da passagem de Mariana pelo interior de Rondônia, agora apoiada em dois elementos que a campanha tem buscado aproximar: o trabalho já realizado nos municípios e os compromissos que pretende assumir no Senado. Em Ouro Preto, essa conexão passa especialmente pela saúde, área que concentrou a maior parte dos investimentos destinados pela então deputada federal.