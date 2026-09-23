Grazi Massafera aparece de lingerie e impressiona:

Por IG

Publicada em 23/09/2026 às 16h15

Grazi Massafera, de 44 anos, chamou a atenção dos seguidores ao aparecer de lingerie em uma nova campanha publicitária. Nos registros, a atriz surge usando um conjunto rosa-claro combinado com um blazer cinza, em uma produção que rendeu diversos elogios nas redes sociais.

Nos comentários da publicação, internautas destacaram a beleza da artista . “Perfeita”, escreveu uma seguidora. “Maravilhosa”, comentou outra. “Belíssima”, acrescentou uma terceira.

Após o destaque em “Três Graças”, Grazi já tem novos projetos no cinema. A atriz vai protagonizar um filme de terror psicológico escrito e dirigido por José Eduardo Belmonte.

Ela também está envolvida em outro longa do diretor, inspirado na trajetória de Fernanda Giannasi, ativista que ficou conhecida pela atuação contra o uso do amianto em ambientes de trabalho no Brasil. A produção também tem previsão de gravações para este ano.

Grazi está em “Corrida dos Bichos”

Enquanto se prepara para os próximos trabalhos, Grazi pode ser vista em “Corrida dos Bichos”, thriller de ação futurista disponível no Prime Video. Ambientado em um Rio de Janeiro distópico após uma catástrofe ambiental, o filme apresenta uma competição em que pessoas de classes mais baixas são transformadas em participantes de uma corrida comandada por magnatas.

Na produção, Grazi interpreta Micaela, uma das três esposas de Abu, personagem de Rodrigo Santoro e um dos responsáveis pelo funcionamento do jogo. A atriz descreveu sua personagem como o “braço direito” dele, destacando a parceria entre os dois dentro daquele universo.