Estrada das Granjas avança com pavimentação e transforma acesso no Nova Esperança

Por Thaís Alves

Publicada em 23/09/2026 às 16h22

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está avançando com a pavimentação da Estrada das Granjas, no bairro Nova Esperança.

A via, que por muitos anos enfrentou problemas com lama durante o período chuvoso e poeira na estiagem, está passando por uma transformação que visa melhorar a mobilidade e a rotina dos moradores da região.

Antes da aplicação da pavimentação, a estrada recebeu serviços de preparação da base e nivelamento do terreno, etapas fundamentais para garantir melhores condições para a execução do pavimento.

Atualmente, a obra segue na finalização da segunda etapa de pavimentação.

Com a conclusão dos serviços, moradores e demais pessoas que utilizam a via diariamente terão um acesso mais seguro e adequado.

Para o secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, a obra representa mais um avanço na melhoria da infraestrutura da capital.

“Estamos avançando com uma obra que vai fazer diferença na vida de quem mora e circula por essa região. A pavimentação da Estrada das Granjas é resultado de um trabalho planejado, que começa pela preparação do solo e chega ao asfalto para garantir mais segurança e melhores condições de acesso”, destacou Liandro Loyola.

O prefeito Léo Moraes, disse que a pavimentação representa uma melhoria concreta para quem utiliza a via diariamente.

“Uma estrada pavimentada significa mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores, especialmente para quem precisa utilizar essa via todos os dias”.

A pavimentação da Estrada das Granjas integra as ações da Prefeitura de Porto Velho para ampliar e melhorar a infraestrutura urbana, promovendo mais mobilidade e qualidade de vida para a população.

Com quase 2 quilômetros de asfalto, a via passa a ganhar uma nova realidade, deixando para trás as dificuldades provocadas pelas condições da via e avançando para um acesso mais estruturado no bairro Nova Esperança.