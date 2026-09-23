Polícia Civil prende investigado por homicídio na Zona Leste

Por NewsRondônia

Publicada em 23/09/2026 às 16h31

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª DHPP, efetuou na manhã desta quarta-feira, 23, a prisão do investigado L. V. de C., apontado como autor do homicídio de uma mulher na Zona Leste de Porto Velho. O suspeito detido já possui antecedentes criminais e registros de passagens anteriores pelo sistema policial do estado.

O corpo da vítima foi localizado no dia 20 de agosto, em avançado estado de decomposição, no interior de uma residência desabitada da região. Na oportunidade, moradores vizinhos sentiram um forte odor exalado pelo imóvel, espaço frequentemente frequentado por usuários de entorpecentes, e acionaram as autoridades competentes. A vítima apresentava as mãos amarradas e evidentes marcas de violência provocadas por agressões físicas com emprego de pedras.

Diante da confirmação do crime e dos elementos levantados no local, a equipe de investigação intensificou as diligências necessárias, logrando êxito em localizar e prender o investigado. Contra ele, foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário, sendo o suspeito encaminhado ao sistema prisional para a realização dos procedimentos legais cabíveis.