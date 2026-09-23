Carreta do Hospital do Amor oferece mamografias gratuitas na USF Osvaldo Piana

Por Helen Paiva

Publicada em 23/09/2026 às 16h42

A possibilidade de fazer uma mamografia gratuita perto de casa levou a autônoma Sandra Manuel, de 54 anos, à Unidade de Saúde da Família Osvaldo Piana, no bairro Areal, nesta terça-feira (22).

Até quinta-feira (24), a unidade recebe a carreta do Hospital do Amor, em uma ação realizada em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

“É muito gratificante para nós, mulheres, que às vezes não temos condições de pagar. E bem perto de casa ainda. Foi super-rápido, fácil, muito tranquilo. Fui muito bem atendida, eu amei”, contou Sandra.

A ação é voltada a mulheres de 40 a 69 anos, com atendimento por ordem de chegada e oferta de 25 fichas diárias. Não é necessário agendamento. Para realizar o exame, é preciso apresentar RG e CPF originais, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Oferta gratuita de mamografia perto de casa levou a autônoma Sandra Manuel, à USF Osvaldo Piana, onde destacou a agilidade e a facilidade do atendimento

Os exames são realizados por profissionais do Hospital do Amor. A Semusa disponibilizou o espaço da unidade e servidores para apoiar o atendimento e o preenchimento dos formulários.

ACOLHIMENTO

Moradora do distrito de Nova Califórnia, Ana Maria, de 58 anos, está em Porto Velho visitando a filha e aproveitou a oportunidade para realizar o exame. Segundo ela, havia cerca de dois anos desde a última mamografia.

“Vim com receio de não ser atendida, fiquei com medo, mas me atenderam super bem. Fui tão bem acolhida. Só tenho a agradecer a Deus e à prefeitura por pensar na saúde das mulheres”.

A gerência do posto orienta que as interessadas cheguem cedo, pois a capacidade diária de atendimento é limitada, apenas 25 senhas.

PARCERIA

Para a secretaria da Semusa, Sandra Cardoso, a saúde da mulher é sempre uma prioridade.

“Queremos que essas mulheres encontrem acolhimento e orientação para continuar o cuidado com a saúde depois do exame, pra gente a saúde delas será sempre nossa prioridade.”

Para o prefeito Léo Moraes, a parceria com o Hospital do Amor contribui para ampliar o acesso das mulheres ao exame.

Ana Maria aproveitou a visita a Porto Velho para realizar a mamografia e destacou o acolhimento recebido durante o atendimento

“Essa parceria aproxima o serviço de quem precisa e ajuda a reduzir as barreiras de acesso à mamografia.”

SERVIÇO DA CARRETA:

Mamografias gratuitas

Local: USF Osvaldo Piana

Endereço: Avenida Campos Sales, nº 858, bairro Areal

Datas: 22, 23 e 24 de setembro

Público: mulheres de 40 a 69 anos

Atendimento: por ordem de chegada, sem agendamento, com 25 fichas diárias

Documentos: RG e CPF originais, Cartão do SUS e comprovante de residência.