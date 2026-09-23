Renner reage após morte de Rick e posta recado de cantora mirim

Por IG

Publicada em 23/09/2026 às 16h04

Renner, 54 anos, fez sua primeira publicação nas redes sociais após a morte de Rick, seu parceiro de dupla por quatro décadas. Na madrugada desta quarta-feira (23), o cantor compartilhou um vídeo da cantora mirim Giovana Prado, conhecida como Gigica, em que ela aparece emocionada ao lamentar a morte do sertanejo.

No registro, a menina de 6 anos relembra um encontro que teve com Rick durante uma apresentação. Na ocasião, o cantor a chamou ao palco e a convidou para dançar. Emocionada, Gigica falou sobre a perda e afirmou que o artista “foi morar com o Papai do Céu”.

“Tio Rick, você me recebeu lá no palco, me chamou pra dançar, e agora você foi morar com o Papai do Céu”, disse a artista mirim. Ao final do vídeo, Gigica também deixou uma mensagem para Renner.“Tio Renner, fica bem, te amo, tô com saudade, beijo”, afirmou.

A postagem conta com mais de 140 mil curtidas e 7 mil comentários. "A mini diva resumiu o que estamos sentindo", escreveu uma. "Ô linda, chorando com vc! Vai passar e ele está bem, com Papai do céu!", acrescentou outra.

Quem é Gigica Prado?

Giovana Prado, conhecida nas redes sociais como Gigica, é uma cantora mirim de 6 anos que publica conteúdos relacionados à música e às apresentações que realiza. No Instagram, ela aparece identificada como artista mirim e reúne registros de sua trajetória artística.

A menina demonstrava admiração pela dupla Rick & Renner e teve a oportunidade de conhecer os sertanejos pessoalmente. O momento com Rick no palco, citado na homenagem, acabou ganhando um significado especial após a morte do cantor.

Foi justamente esse registro que Renner escolheu compartilhar em sua primeira publicação após a confirmação da morte do parceiro.

Morte de Rick

Rick, de 59 anos, morreu após a queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina. A aeronave havia partido de Porto Belo, no litoral catarinense, com destino a São Joaquim, mas desapareceu durante o trajeto.

Os destroços foram localizados na terça-feira (22), em uma área rural de Urubici. Além de Rick, outras quatro pessoas estavam a bordo da aeronave e também morreram.

A confirmação da morte encerrou horas de buscas pelo cantor. Antes da localização do helicóptero, Renner havia pedido orações nas redes sociais e falado sobre o momento de “angústia e incerteza” vivido pela família e amigos.

Rick e Renner começaram a carreira juntos em 1986, em Brasília, e completaram 40 anos de parceria em 2026. A dupla passou por períodos de separação e retomou o trabalho conjunto em 2018.