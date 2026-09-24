PF investiga fraudes em licitações para aquisição de medicamentos

Por PF/RO

Publicada em 24/09/2026 às 14h10

Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (24/9), a Operação Pharmakon, para investigar possíveis fraudes em procedimentos licitatórios e na execução de contratos administrativos destinados à aquisição de medicamentos por um município em Rondônia.

As investigações identificaram indícios de restrição ao caráter competitivo das licitações e de fraudes nos processos de contratação e na execução dos contratos, com valores superiores aos praticados no mercado.

Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de São Miguel do Guaporé (5), Cacoal (1), Novo Horizonte do Oeste (12) e Rolim de Moura (1). As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Ji-Paraná.

Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos de interesse para a investigação, além de armas de fogo e munições. O homem em posse do armamento foi preso em flagrante por não possuir registro.

Os investigados poderão responder, conforme suas respectivas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa, peculato e fraude em licitação ou contrato.