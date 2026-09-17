Polícia resgata mulher que ficou dois dias presa em apartamento

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/09/2026 às 08h50

Um cadeado precisou ser rompido pela Polícia Militar para permitir a saída de uma mulher que estava trancada dentro de um apartamento em Ji-Paraná. A ocorrência foi atendida na quarta-feira, depois que pedidos de socorro feitos pela vítima pela janela chamaram a atenção de pessoas que passavam pela rua.

Quando os policiais chegaram ao endereço informado, encontraram a mulher ainda no interior do imóvel, sem conseguir sair. A equipe então rompeu o cadeado que mantinha o portão fechado e retirou a vítima do local.

Segundo o relato apresentado às autoridades, ela estava havia aproximadamente dois dias sem conseguir deixar o apartamento. O companheiro teria saído para trabalhar e trancado o portão pelo lado de fora, levando consigo a chave.

A mulher informou ainda que o homem teria levado seu telefone celular. Sem o aparelho e impossibilitada de deixar o imóvel, ela não conseguia telefonar para familiares nem solicitar auxílio diretamente. Diante da situação, passou a pedir socorro pela janela até ser ouvida por pessoas que estavam na rua e acionaram a polícia.

Após ser retirada do apartamento, a vítima também relatou às autoridades episódios anteriores envolvendo ameaças, agressões físicas, perseguição e comportamentos de controle atribuídos ao companheiro.

A mulher foi encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública de Ji-Paraná. No local, manifestou interesse em solicitar medida protetiva de urgência e aceitou a possibilidade de receber abrigo temporário.

As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.