Paolla Oliveira e Diogo Nogueira reaparecem juntos após término

Por IG

Publicada em 17/09/2026 às 10h13

Paolla Oliveira, 44 anos, e Diogo Nogueira, 45, voltaram a chamar a atenção dos internautas como só eles sabem fazer após o ex-casal reaparecer juntinho quase um ano após o término oficial. A atriz e o sambista levaram os seguidores à loucura ao exibirem uma química para lá de especial na frente das câmeras.

Embora grande parte dos fãs queira, ainda hoje, que os pombinhos voltem a ser um casal, não é o que está acontecendo. Na verdade, os dois apareceram juntos novamente a serviço do Burger King.

Eles são as estrelas de uma campanha publicitária da rede de fast-food que começou a ser exibida nesta semana. No vídeo, que já foi disponibilizado nas redes sociais, os dois brincam justamente com o antigo relacionamento. “Adivinha quem vai ficar junto de novo?”, questiona Paolla. “É isso mesmo”, responde Diogo, antes de os dois anunciarem a nova oferta do restaurante.

É importante destacar que a publicidade é para anunciar o retorno de uma promoção que inclui dois hambúrgueres e refil de refrigerante. Apesar disso, a campanha não deixa de fazer referências bem-humoradas à antiga relação.

Os dois brincam com a fama de “casal sexy” que ganharam quando ainda estavam juntos. “Com a fome que eu estou, só com dois hambúrgueres feitos no fogo”, declarou Diogo Nogueira. “E de fogo a gente entende alguma coisa, né?”, declarou Paolla logo em seguida.