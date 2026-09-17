Trump pediu que Brasil permitisse

Por Filipe Matoso, Luisa Belchior, TV Globo, g1

Publicada em 17/09/2026 às 09h54

O governo de Donald Trump exigiu, em um documento enviado ao Itamaraty, que o Brasil permitisse que "dissidentes políticos" concorressem às eleições de 2026.

A informação foi confirmada à TV Globo por fontes do Itamaraty nesta quinta-feira (17), após o jornal "O Estado de São Paulo" revelar o pedido.

Fontes da diplomacia brasileira afirmaram que a proposta foi apresentada pelos EUA durante a negociação do tarifaço que os EUA anunciaram ao Brasil, no ano passado.

As fontes não disseram se Washington especificou quais seriam os "dissidentes políticos" em questão — no ano passado, no entanto, Donald Trump acusou o Brasil de "caça às bruxas" e mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em carta enviada a Lula (leia mais abaixo).

As fontes afirmaram que o Brasil rejeitou a proposta porque o texto continha "absurdos". Por isso, o pedido não chegou nem sequer a integrar os pontos do diálogo que as diplomacias dos dois países vêm travando, disseram ainda integrantes do Itamaraty.

A proposta também circulou apenas entre membros do nível técnico das diplomacias e não chegou a autoridades de alto nível, como o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ou mesmo os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva.

O governo dos Estados Unidos ainda não havia se manifestado sobre a informação até a última atualização desta reportagem.

'Caça às bruxas'

No ano passado, ao anunciar que subiria tarifas aplicadas a produtos brasileiros, o presidente dos EUA, Donald Trump, enviou uma carta a Lula justificando a decisão.

Como argumento, o republicano afirmou, sem provas, que sua decisão de aumentar a taxa sobre o país também foi tomada "devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres..". No documento, Trump citou ainda o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse ser "uma vergonha internacional" o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF).

"A forma como o Brasil tem tratado o ex-Presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!", escreveu Trump na ocasião.