Hildon Chaves visita interior de Rondônia com paradas em Ji-Paraná, Espigão do Oeste e Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 17/09/2026 às 09h50

O candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves, inicia nesta quinta-feira (17) uma sequência de compromissos pelo interior do Estado, com a primeira parada em Ji-Paraná. A agenda reúne reuniões com lideranças empresariais, caminhadas e encontros com candidatos da coligação, dando continuidade ao trabalho de aproximação que Hildon vem realizando em todas as regiões de Rondônia.

Lançado candidato há apenas quatro meses, sem ter passado pelo período de pré-campanha, Hildon percorre ativamente os quatro cantos do Estado para apresentar suas propostas de acordo com a realidade de cada município.

"Fechamos esses compromissos com antecedência, direto com as lideranças, os empresários e a população de cada cidade, e quem já está me esperando não vai ficar sem resposta. Quero aproveitar cada oportunidade de estar perto das pessoas, conhecer suas demandas e levar esperança de um novo começo para o nosso Estado", declarou Hildon Chaves.

Na sexta-feira (18), a agenda segue para Espigão do Oeste, e no sábado (19), os compromissos se concentram em Vilhena, encerrando o roteiro pelo Cone Sul. É justamente essa sequência de compromissos na Zona da Mata e no Cone Sul, já acertada com antecedência junto às lideranças do interior, que define a ausência de Hildon no debate promovido pelo Rondoniaovivo, marcado para 18 de setembro.

Nesta quarta-feira (16), em Porto Velho, Hildon cumpre agenda com a diretoria da Fecomércio, lideranças jovens, diretores do Simpro e servidores do Ifro, além de gravação para programa de televisão.