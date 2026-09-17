Carro é arrastado por carreta em acidente na BR-364

Por rondoniatual.com

Publicada em 17/09/2026 às 08h40

Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (16), na BR-364, em Ji-Paraná, no trecho no sentido do 1º para o 2º distrito, próximo à ponte sobre o Rio Machado.

Segundo as informações iniciais, um veículo de passeio acabou sendo atingido por uma carreta e foi arrastado pelo pesado veículo. Ainda não há informações sobre as circunstâncias exatas da colisão ou se houve pessoas feridas.

Por causa do acidente, o trânsito ficou bastante lento e chegou a ser interrompido no trecho, provocando transtornos para os motoristas que passavam pela rodovia. A situação permaneceu até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que realizou os procedimentos necessários e acompanhou a retirada do veículo da pista.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas. Novas informações poderão ser divulgadas assim que forem confirmadas.