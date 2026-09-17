Prestação de contas: Prefeitura realiza apresentação de relatórios fiscais no dia 30 de setembro

Por Assessoria

Publicada em 17/09/2026 às 09h08

A Prefeitura de Jaru comunica que acontecerá no dia 30 de setembro (quarta-feira), a audiência pública de prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2026, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A audiência será realizada no auditório da Câmara de Vereadores, a partir das 19h. Na ocasião, serão apresentados os relatórios de metas fiscais do município.

A prestação de contas é aberta a toda a população, e pode ser acompanhada presencialmente ou por através de transmissão ao vivo feita no perfil do facebook da Prefeitura de Jaru.