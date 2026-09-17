Câmara de Candeias abre concurso com 17 vagas e salários de até R$ 3,5 mil

Por ROLNEWS

Publicada em 17/09/2026 às 09h45

A Câmara Municipal de Candeias do Jamari abriu concurso público para preencher 17 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, em cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Os vencimentos variam de R$ 1.550 a R$ 3.500, com jornada de 40 horas semanais.

O edital foi publicado nesta segunda-feira (14). As inscrições serão abertas em 21 de setembro e poderão ser feitas até 20 de outubro.

Das 17 vagas, 14 são destinadas à ampla concorrência, uma a pessoa com deficiência (PcD) e duas a pessoas negras ou pardas, conforme a distribuição apresentada no quadro de cargos do concurso.

Clique e confira o edital

Para candidatos com ensino fundamental completo, são oferecidas três vagas para Agente de Segurança e Vigilância e uma para Auxiliar de Serviços Gerais. Os salários são de R$ 1.610 e R$ 1.550, respectivamente.

No nível médio, há uma vaga para Motorista de Veículos Leves e três para Técnico Legislativo, além de cadastro de reserva para Técnico Administrativo. Os vencimentos vão de R$ 2.415 a R$ 2.990. Para Motorista, o edital exige ainda Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B, com a observação "Exerce Atividade Remunerada - EAR".

O maior número de cargos diferentes está no nível superior. São oportunidades para as áreas administrativa, contábil, recursos humanos, redação e revisão, tecnologia e informática, licitações, jurídica, legislativa e controle interno. Os salários ficam entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil.

Veja os cargos, vagas e salários

Cargo Vagas Salário Agente de Segurança e Vigilância 3 R$ 1.610 Auxiliar de Serviços Gerais 1 R$ 1.550 Motorista de Veículos Leves 1 R$ 2.415 Técnico Administrativo Cadastro de reserva R$ 2.990 Técnico Legislativo 3 + cadastro de reserva R$ 2.500 Analista Administrativo 1 R$ 3.000 Analista Contábil 1 R$ 3.000 Analista de Recursos Humanos 1 R$ 3.000 Analista de Redação e Revisão 1 R$ 3.000 Analista de Tecnologia e Informática 1 R$ 3.000 Analista em Licitações 1 R$ 3.500 Analista Jurídico 1 R$ 3.500 Analista Legislativo 1 R$ 3.000 Controlador Interno 1 R$ 3.500

Inscrições e provas

A taxa de inscrição será de R$ 70 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para níveis médio e técnico e R$ 125 para nível superior.

As provas objetivas estão previstas para 22 de novembro de 2026, um domingo, em Candeias do Jamari. Os candidatos aos cargos de nível superior farão a prova pela manhã, com exceção de Analista Jurídico. No período da tarde serão aplicadas as provas dos cargos de níveis fundamental, médio e técnico, além de Analista Jurídico.

A seleção terá ainda prova discursiva para Analista Jurídico e avaliação de títulos para os cargos de nível superior. Para Agente de Segurança e Vigilância, o concurso prevê também investigação social e curso de formação.