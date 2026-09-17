Câmara de Candeias abre concurso com 17 vagas e salários de até R$ 3,5 mil

A Câmara Municipal de Candeias do Jamari abriu concurso público para preencher 17 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, em cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Os vencimentos variam de R$ 1.550 a R$ 3.500, com jornada de 40 horas semanais.
O edital foi publicado nesta segunda-feira (14). As inscrições serão abertas em 21 de setembro e poderão ser feitas até 20 de outubro.
Das 17 vagas, 14 são destinadas à ampla concorrência, uma a pessoa com deficiência (PcD) e duas a pessoas negras ou pardas, conforme a distribuição apresentada no quadro de cargos do concurso.
Para candidatos com ensino fundamental completo, são oferecidas três vagas para Agente de Segurança e Vigilância e uma para Auxiliar de Serviços Gerais. Os salários são de R$ 1.610 e R$ 1.550, respectivamente.
No nível médio, há uma vaga para Motorista de Veículos Leves e três para Técnico Legislativo, além de cadastro de reserva para Técnico Administrativo. Os vencimentos vão de R$ 2.415 a R$ 2.990. Para Motorista, o edital exige ainda Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B, com a observação "Exerce Atividade Remunerada - EAR".
O maior número de cargos diferentes está no nível superior. São oportunidades para as áreas administrativa, contábil, recursos humanos, redação e revisão, tecnologia e informática, licitações, jurídica, legislativa e controle interno. Os salários ficam entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil.
Veja os cargos, vagas e salários
|Cargo
|Vagas
|Salário
|Agente de Segurança e Vigilância
|3
|R$ 1.610
|Auxiliar de Serviços Gerais
|1
|R$ 1.550
|Motorista de Veículos Leves
|1
|R$ 2.415
|Técnico Administrativo
|Cadastro de reserva
|R$ 2.990
|Técnico Legislativo
|3 + cadastro de reserva
|R$ 2.500
|Analista Administrativo
|1
|R$ 3.000
|Analista Contábil
|1
|R$ 3.000
|Analista de Recursos Humanos
|1
|R$ 3.000
|Analista de Redação e Revisão
|1
|R$ 3.000
|Analista de Tecnologia e Informática
|1
|R$ 3.000
|Analista em Licitações
|1
|R$ 3.500
|Analista Jurídico
|1
|R$ 3.500
|Analista Legislativo
|1
|R$ 3.000
|Controlador Interno
|1
|R$ 3.500
Inscrições e provas
A taxa de inscrição será de R$ 70 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para níveis médio e técnico e R$ 125 para nível superior.
As provas objetivas estão previstas para 22 de novembro de 2026, um domingo, em Candeias do Jamari. Os candidatos aos cargos de nível superior farão a prova pela manhã, com exceção de Analista Jurídico. No período da tarde serão aplicadas as provas dos cargos de níveis fundamental, médio e técnico, além de Analista Jurídico.
A seleção terá ainda prova discursiva para Analista Jurídico e avaliação de títulos para os cargos de nível superior. Para Agente de Segurança e Vigilância, o concurso prevê também investigação social e curso de formação.
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