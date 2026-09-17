Milei apresenta projeto de lei para endurecer sanções a empresas que operam na ilha

Por G1

Publicada em 17/09/2026 às 10h03

O governo da Argentina apresentou um projeto de lei para endurecer as medidas contra empresas que operam nas Ilhas Malvinas, chamadas de Ilhas Falkland pelo Reino Unido, o que pode elevar as tensões com o Reino Unido em relação ao território — controlado pelos britânicos, mas reivindicado pela Argentina.

A proposta legislativa, datada desta quinta-feira, surge após o governo argentino anunciar, na semana passada, a abertura de processos de sanção contra pelo menos 60 empresas e indivíduos ligados à exploração de petróleo offshore nos arredores das ilhas, que a Argentina chama de Malvinas.

A Argentina invadiu as ilhas em 1982 e travou uma guerra de 10 semanas pelo território antes de se render à Grã-Bretanha.