Semod reforça serviços de tapa-buracos em diferentes pontos da cidade

Por Assessoria

Publicada em 17/09/2026 às 09h04

Na tarde desta quarta-feira (16), a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento (SEMOD) esteve em vários pontos de Espigão d’Oeste realizando serviços de tapa-buracos, garantindo melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para motoristas e pedestres.

Entre os locais atendidos estão os cruzamentos da Rua Grajaú com a Rua Minas Gerais e da Rua Suruí com a Rua Minas Gerais.

O trabalho faz parte das ações permanentes de manutenção das vias públicas. A Prefeitura segue atuando em diferentes regiões do município, cuidando da infraestrutura e melhorando, diariamente, as condições de mobilidade para a população.