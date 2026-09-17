Homem é encontrado morto após passar madrugada usando drogas

Por pvhnoticias.com

Publicada em 17/09/2026 às 09h00

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (17), em uma residência no bairro Ayrton Sena, zona leste de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, o homem teria passado a madrugada usando drogas com a namorada, e pela manhã foi encontrado sem vida e com sangue pelo corpo.

A suspeita disse que não aconteceu nada e nem fez nada com a vítima. Após o Samu constatar a morte, a PM isolou o local e solicitou perícia e rabecão para os trabalhos de praxes.