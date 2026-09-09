PF investiga possível desvio de recursos de fundo eleitoral em Rondônia

Por PF/RO

Publicada em 09/09/2026 às 13h50

Porto Velho/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (9/9), a Operação Dreno, com o objetivo de aprofundar investigação sobre possível apropriação e desvio de recursos públicos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), utilizados nas eleições municipais de 2024 em Rondônia.

A investigação teve início a partir da análise de prestação de contas eleitoral e após identificação de movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo empresa responsável pela prestação de serviços contábeis a campanhas eleitorais.

As apurações apontaram, ainda, para o recebimento de valores de origem eleitoral, seguido de transferências para pessoas físicas e jurídicas relacionadas, além de outras movimentações cuja vinculação com os serviços declarados é objeto da investigação.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos e cerca de R$ 56,3 mil em espécie.