Luis Fernando destaca atuação na pandemia e defende responsabilidade com as contas públicas para cuidar das pessoas

Por Assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 13h30

O candidato ao Senado por Rondônia, Luis Fernando (PSD), relembrou a atuação durante a pandemia como um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória no serviço público. Na época, como secretário de Finanças, participou do trabalho de organização das contas estaduais para assegurar os recursos necessários ao enfrentamento da crise sanitária.

Com a paralisação de diversas atividades econômicas e o aumento da demanda na saúde, o estado precisava manter o equilíbrio financeiro e, simultaneamente, ampliar sua capacidade de atendimento. Os recursos públicos eram fundamentais para a compra de testes, a abertura de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o reforço das equipes de saúde.

Foi nesse contexto que Rondônia adquiriu, por R$ 12 milhões, o Hospital de Retaguarda que ajudou a ampliar a estrutura disponibilizada aos pacientes durante a pandemia. A unidade recebeu pessoas de diferentes regiões do estado e do Amazonas, Acre, Mato Grosso e até da Bolívia.

Para Luis Fernando, aquele período demonstrou, de maneira concreta, que o cuidado com as finanças públicas produz resultados que vão muito além dos números.

“Naquele momento, cuidar da economia era diretamente salvar vidas. Era garantir que os recursos chegassem à saúde para comprar testes, ampliar os leitos de UTI e reforçar as equipes. Quando cuidamos das contas públicas com responsabilidade, criamos condições para cuidar das pessoas justamente quando elas mais precisam”, afirmou.

Investimento que permaneceu atendendo a população

A estrutura adquirida durante a pandemia continuou contribuindo com a assistência à saúde nos anos seguintes. Entre 2022 e 2025, foram realizados mais de 13 mil procedimentos cirúrgicos na unidade, com atendimento principalmente a pacientes ortopédicos e vítimas de acidentes e traumas.

O número demonstra que o investimento feito para responder à emergência sanitária não ficou restrito àquele período. A unidade passou a integrar a estrutura de atendimento, ampliando a realização de procedimentos e oferecendo suporte a milhares de pacientes.