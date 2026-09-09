No Dia Mundial da Alfabetização, Maurício Carvalho reforça educação como caminho para transformar sonhos em oportunidades

Por Assessoria

Publicada em 09/09/2026 às 13h40

Toda criança já imaginou o que gostaria de ser quando crescer. Médica, professora, veterinária, engenheira ou qualquer outra profissão. Neste 8 de setembro, Dia Mundial da Alfabetização, o deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista) reforça que transformar esses sonhos em possibilidades reais começa por uma educação de qualidade desde os primeiros anos.

A educação tem sido uma das principais áreas de atuação de Maurício no Congresso Nacional. Durante o mandato, o parlamentar presidiu a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e destinou recursos para iniciativas educacionais em Rondônia. Para ele, alfabetizar e garantir uma boa formação básica são os primeiros passos de um caminho que precisa continuar com acesso à tecnologia, ensino técnico, qualificação profissional e preparação dos jovens para o mercado de trabalho.

“Cada criança carrega um sonho e a educação é o que permite que ela tenha condições de persegui-lo. Quando investimos em alfabetização e em ensino de qualidade, estamos garantindo que nenhum sonho de infância seja abandonado simplesmente porque faltou oportunidade. É dar à criança de hoje a base para que ela possa construir o próprio futuro”, afirmou Maurício.

Entre as propostas defendidas pelo deputado está o fortalecimento da educação profissional e tecnológica em Rondônia, inclusive para os jovens da zona rural, aproximando a formação das vocações e oportunidades existentes no próprio Estado. “Educação não pode ser apenas uma bandeira de campanha. É uma responsabilidade que acompanhei de perto no Congresso e que quero ampliar. O futuro de Rondônia começa quando uma criança aprende a ler, continua quando ela encontra uma formação de qualidade e se concretiza quando essa educação abre portas para que ela escolha onde quer chegar”, concluiu.