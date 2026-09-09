Disputa pelo Senado tem dez candidatos para duas vagas, na sucessão estadual concorrem seis, zebras não estão descartadas entre os futuros eleitos

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/09/2026 às 14h00

Senado – Se depender de trabalho em busca de votos com relação ao Senado, a deputada federal Sílvia Cristina, o ex-senador Acir Gurgacz, respectivamente presidentes regionais do PP e PDT, e a ex-deputada federal e ex-vereadora de Porto Velho Mariana Carvalho (Republicanos), estão na frente dos demais. Impressionante o volume de matérias que chega com matérias sobre visitas às mais diversas lideranças da capital e do interior. Os demais candidatos às duas vagas ao Senado, deputado federal Fernando Máximo (PL), pecuarista Bruno Scheidt (PL), advogada e jornalista Luciana Oliveira (PT), a índia Neidinha Suruí (PSB), o ex-secretário de Estado Luís Fernando, Aires Mota (PV) e Thulio Santiago Castro (Missão) também estão em campanha, mas em ritmo bem diferente dos demais. Como eles disputa duas das três ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, dependendo da votação (o eleitor votará em dois candidatos ao Senado), poderemos ter surpresas, como em 2002, quando Fátima Cleide (PT) não estava entre os nomes favoritos para ocupar uma das duas vagas, como as eleições deste ano, e acabou sendo a mais bem votada ficando Valdir Raupp, maior liderança do MDB, na segunda colocação.

Senado II – Estão na corrida pelas duas vagas ao Senado dez candidatos (Lurdinha estava fora, mas conseguiu registrar a candidatura. Existem possibilidades de surpresas como ocorreu em 2002. Os candidatos considerados favoritos, de acordo com as pesquisas realizadas até o momento devem concentrar esforços, principalmente Sílvia Cristina, Acir e Scheidt, que estão com campanhas mais ostensivas, mais dentro da Lei Eleitoral. Logicamente eles contam com mais recursos financeiros e maior representatividade eleitoral como Máximo, que recebeu mais de 85 mil votos em 2022, Sílvia Cristina, que foi a segunda colocada com mais de 64 mil votos, Acir que já passou pelo Senado em mais de um mandato e Scheidt, pelo relacionamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os citados certamente estarão concorrendo com bons planos de trabalho, mas não está descartada em razão da divisão de votos, que um dos considerados do “segundo escalão”, sempre de acordo com as pesquisas publicadas com autorização da Justiça Eleitoral, ocupar uma das duas vagas devido a provável divisão de votos entre os considerados favoritos. Fique de olho no desenrolar dos números nos próximos dias de campanha.

Governador – Assim como estão equilibradas as eleições ao Senado em Rondônia, na disputa pela sucessão estadual a situação não é muito diferente. Temos seis candidatos em busca do posto ocupado pelo governador Marcos Rocha (PSD), que está no segundo mandato consecutivo. As pesquisas apresentadas a partir desta semana, quando estamos entrando na reta final da campanha (23 dias), sinalizam que teremos segundo turno. De acordo com as pesquisas que estão em andamento, o quadro deverá a cada dia apresentar mudanças, mas nada que indique vitória a um dos candidatos no primeiro turno. Como temos mais três semanas para as eleições em primeiro turno, o trabalho realizado a partir desta semana será fundamental para as pretensões dos candidatos que estão dispostos a governar Rondônia a partir de 2027. Pé na estrada...

Governador II – O desempenho dos candidatos nos debates que serão realizados até as vésperas das eleições (4 de outubro) com certeza será decisivo ao número elevado de indecisos, acima de 20%, segundo pesquisas realizadas por institutos especializados. Certamente os candidatos Hildon Chaves (UB) e Adailton Fúria (PSD), ex-prefeitos de Porto Velho e Cacoal, respectivamente utilização a experiência administrativa com gestores públicos em cargos executivos como argumento de experiência na administração pública. Hildon foi prefeito por 8 anos da capital, e Fúria renunciou no segundo mandato consecutivo para candidatar-se a governador. Os demais não ocuparam cargos majoritários. Marcos Rogério (PL) foi vereador, e é senador, Expedito Netto (PT) ex-deputado federal. Pedro Abib (MDB) e Samuel Costa (PSB) ainda não ocuparam cargos político-eletivo. Administração pública é bem diferente de a privada. Hildon administrou Porto Velho, um município com mais de 35 mil quilômetros quadrados. Já Fúria passou pela Assembleia Legislativa e foi prefeito de um dos municípios mais importantes política, econômica e socialmente do Estado. E certamente vão explorar bem as passagens, positivas de ambos, pelos cargos majoritários nos próximos dias de campanha.

Governador III – Não há dúvida que os adversários de Fúria e Hildon, que não tiveram experiências administrativas em cargos públicos executivos saberão “cobrar”. E por mais que tenham feitos pelos municípios jamais teriam condições de resolver todos os problemas como saúde, educação, estradas, social, cultura, esportes. Além da parte administrativa, os prefeitos também precisam saber administrar as câmaras de vereadores, que são considerados os “fiscais do povo”, e que inclusive, analisa e tem a responsabilidade não somente de aprovar o Orçamento Anual, mas também de fiscalizar a correta aplicação dos recursos. O prefeito, o governador, o presidente da República tem ações executivas, mas sempre com o aval dos congressistas, dos legisladores. Não é tarefa das mais fáceis ser administrador público, mas é um importante argumento numa campanha político-eleitoral. E também um assunto a ser cobrado pelos adversários.

Respigo

Determinados comerciais confundem até Sigmund Freud, o “pai da psicanálise”. A Latam Airlines publicou comercial que diz o seguinte: LATAM em Ji-Paraná. Voe de Ji-Paraná para o Brasil a bordo de um novo Embraer E1 +++Ji-Paraná não é Brasil? Rondônia não é Brasil?... +++ A campanha política no Estado é forte com relação à sucessão estadual, as duas vagas ao Senado e Assembleia Legislativa. Mas não se nota o mesmo empenho a deputado federal +++ Rondônia tem 8 das 513 vagas na Câmara Federal, mas não se nota campanha efetiva dos candidatos pelos votos. Temos mais de 120 candidatos em busca das cadeiras de deputado federal +++ A Família Moraes, do prefeito Leo, de Porto Velho é realmente ativa na política. Além de Leo prefeito, sua mãe, Sandra, ex-vereadora da capital é suplente do candidato ao Senado, deputado federal Fernando Máximo (PL) +++ O irmão, Paulo Moraes Jr é candidato a deputado estadual pelo Podemos. O saudoso ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, ex-deputado estadual Paulo Moraes, pai de Leo e Paulo Jr fez escola politizando a família +++ Pela Copa Libertadores jogam hoje (9) Palmeiras e LDU Quito, às 18h. Às 20h30 o Estudiantes (Argentina) receberá o Corinthians em Córdoba +++ Também tem jogo pela Sul-Americana. Santos e Atlético Mineiro jogam às 18h.

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