“Minha dedicação à educação será integral”, afirma Acir ao destacar recursos destinados ao setor

Por Assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 13h40

O candidato ao Senado Acir Gurgacz (PDT) destacou os recursos destinados à educação de Rondônia durante sua atuação parlamentar e defendeu a ampliação do ensino em tempo integral no estado. Ao todo, foram mais de R$ 57 milhões direcionados ao setor.

Em Porto Velho, Acir citou a Escola Lydia Johnson de Macedo, que recebeu R$ 6,4 milhões em recursos destinados por ele. A unidade funciona em tempo integral, modelo que o candidato defende ampliar para outras regiões de Rondônia.

“É muito importante ter cada vez mais escolas como essa em todo o nosso estado.”

Para Acir, a escola de tempo integral também ajuda diretamente na rotina das famílias. Com os filhos na escola, aprendendo, alimentados e em segurança, pais e mães podem trabalhar com mais tranquilidade.

Ao lembrar os investimentos já realizados, Acir defendeu que o trabalho na educação tenha continuidade e seja ampliado, com mais estrutura e mais escolas de tempo integral. Para ele, os recursos destinados até aqui representam uma etapa de um trabalho que ainda precisa avançar em Rondônia.

Ao falar sobre o compromisso com o setor, Acir resumiu a proposta em uma frase: “Minha dedicação para esta área tão importante vai ser como essa escola aqui: integral!”