Prefeitura convoca cinco médicos aprovados em processo seletivo para reforçar atendimento na saúde

A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (18) o edital de convocação de cinco médicos aprovados em processo seletivo para contratação por tempo determinado.
Os convocados têm prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para apresentar a documentação exigida e assumir o cargo.
O envio da documentação necessária deverá ser realizado exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico, utilizando o sistema E-Proc.
CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL NA ÍNTEGRA
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