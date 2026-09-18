Prefeitura convoca cinco médicos aprovados em processo seletivo para reforçar atendimento na saúde

Por ASSESSORIA

Publicada em 18/09/2026 às 14h25

A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (18) o edital de convocação de cinco médicos aprovados em processo seletivo para contratação por tempo determinado.

Os convocados têm prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para apresentar a documentação exigida e assumir o cargo.

O envio da documentação necessária deverá ser realizado exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico, utilizando o sistema E-Proc.

CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL NA ÍNTEGRA