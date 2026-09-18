Jade Picon posa de biquíni em viagem com André Lamoglia

Por IG

Publicada em 18/09/2026 às 15h26

Jade Picon, de 24 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (17) ao abrir um álbum de fotos de momentos especiais ao lado do namorado, André Lamoglia, de 29. O casal, que atualmente está curtindo o verão europeu, surgiu em clima de romance, renovando o bronzeado em uma praia da Espanha.

"Dias especiais", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nas imagens, o casal surge em clima de romance, aproveitando os dias de sol à beira-mar. Já em outros cliques, eles aparecem fazendo uma trilha.

Jade também exibiu toda a sua boa forma em cliques de biquíni. Nos registros, a influenciadora ostenta o abdômen trincado, fruto de muita dedicação aos treinos e de uma dieta regrada.

Nos comentários da postagem, fãs elogiaram a relação e a beleza do casal. "É tão bom acompanhar um namoro saudável e que eles no mundo deles já basta", escreveu um. "Lindos demais", elogiou outra. "Coisa mais linda esse casal feliz", disse uma terceira seguidora da criadora de conteúdo.

Jade e André oficializaram o namoro em 13 de janeiro e, desde então, passaram a compartilhar fotos e vídeos de viagens. Antes de assumirem o relacionamento publicamente, Jade e André já tinham sido flagrados juntos, principalmente durante idas à praia.

Artistas promissores

Jade Picon ficou conhecida do grande público por sua atuação como influenciadora digital, porém, após a sua participação no BBB 22, ela passou a investir na carreira de atriz. A estreia da famosa foi em grande estilo, como Chiara, na novela "Travessia"(2022), da Globo.

Desde então, a carreira artística da morena segue de vento em popa. Recentemente, a morena interpretou a vilã Soraia, na novela vertical da Rede Globo "Tudo Por Uma Segunda Chance". Em 2025, Jade ainda integrou o elenco do longa-metragem "Cinco Julias".