Defesa de Virginia reage após suposta limitação da Justiça

Por IG

Publicada em 18/09/2026 às 15h35

Depois das últimas notícias envolvendo uma suposta limitação imposta pela Justiça, a defesa de Virginia Fonseca, 27 anos, se pronunciou publicamente sobre o assunto. Tudo aconteceu após a notícia de que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) teria pedido que a influenciadora não permanecesse mais de 20 dias fora do Brasil.

Segundo os advogados da empresária, não existe nenhuma decisão judicial nesse sentido. Em nota, a assessoria jurídica da influenciadora disse que “a informação não procede”.

Não existe qualquer decisão judicial que proíba Virginia Fonseca de permanecer fora do Brasil por mais de 20 dias, tampouco há qualquer pedido nesse sentido. A notícia atribui à Justiça uma determinação que jamais foi requerida ou proferida e, portanto, é falsa.Defesa de Virginia Fonseca.

Vale ressaltar que, na ação movida contra Virginia, não há qualquer registro de que ela esteja proibida de ficar mais de 20 dias fora do Brasil. No processo, consta apenas que Virginia foi procurada pelas autoridades em suas residências em São Paulo, Goiânia e Curitiba. Contudo, na ação consta que ela não foi encontrada em nenhum dos endereços.

O pronunciamento por parte da equipe de Virginia foi feito após o portal LeoDias noticiar que o Ministério Público teria pedido para que a influenciadora não passasse mais de 20 dias fora do país.

De acordo com o jornalista, a medida teria caráter coercitivo, o que significa que seria utilizada para garantir o cumprimento de uma determinação judicial. A defesa, todavia, afirma que o pedido e a decisão atribuídos à Justiça não existem.

Ação contra Virginia Fonseca

A ação do MPDFT apontou indícios de práticas abusivas na divulgação de apostas esportivas. Portanto, pediu uma indenização de R$ 120 milhões por danos morais coletivos. Também foi pedida a retirada de conteúdos considerados enganosos.

O inquérito foi aberto oficialmente no dia 19 de junho para apurar denúncias contra a plataforma, de acordo com o MP. A ação relata reclamações de consumidores sobre “retenção sistemática de valores depositados, bloqueio de contas e justificativas genéricas”. Além disso, também menciona um relatório com mais de 42 mil reclamações contra a Blaze, antiga empresa para a qual Virginia Fonseca fazia publicidade.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) determinou limites para a publicidade de apostas feita por Virginia e pela operadora Foggo Entertainment. A ainda Blaze afirmou que sua parceria com influenciadores é “exclusivamente para a divulgação institucional da marca”.