Gusttavo Lima muda o visual e surpreende fãs:

Por IG

Publicada em 18/09/2026 às 15h30

Gusttavo Lima, de 37 anos, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (18) ao surgir ostentando um visual bem diferente do que os fãs estão acostumados. Em uma foto publicada em seu perfil oficial no Instagram, o cantor apareceu sem a barba cheia e bem desenhada, que é uma de suas marcas registradas. Em vez disso, ele surgiu com um bigode clássico.

Na imagem, o músico surge elegante, posando em frente a um espelho, vestindo um sobretudo cinza, combinado com uma camiseta preta. Na legenda da publicação, Gusttavo ignorou a mudança e não comentou o assunto. "Marília - SP", escreveu o sertanejo.

Apesar disso, os fãs do Imperador reagiram à transformação nos comentários da publicação. "Não fala comigo, bebê!", escreveu um. "Quase não reconheci", disse outro. "Lindo de qualquer jeito", elogiou uma terceira seguidora do cantor.

Uma carga de equipamentos para show do cantor Gusttavo Lima no Rodeio de Jaguariúna, em São Paulo, desapareceu no dia 14 de setembro. O caso foi denunciado à polícia, que iniciou as buscas pelo caminhão responsável pela entrega dos geradores, avaliados em mais de R$ 1 milhão.

O veículo foi encontrado no Mato Grosso do Sul transportando milho e com toda a documentação regularizada. A descoberta levantou suspeitas sobre a possibilidade das placas terem sido clonadas.

Segundo informações divulgadas pelo Balanço Geral, da Record, a investigação apontou que o motorista deixou de atender as ligações da equipe de Gusttavo e bloqueou seus contatos antes de sumir com a carga. Os equipamentos seguem desaparecidos. O caso segue sendo investigado.

Gusttavo Lima retornou em grande estilo à arena da Festa do Peão de Barretos em 22 de agosto. Após três anos sem se apresentar no festival, o cantor - que é o embaixador desta edição - entregou um show apoteótico, marcado pelos maiores sucessos da carreira e um discurso em que exaltou o valor da família.

Entre os sucessos da carreira do cantor que agitaram a multidão estão "Na Hora de Amar", "Vagabundo", "Imortal", "Ficha Limpa", "Respeita Nosso Fim", e o hit "Balada (Tcherere Tchê Tchê)", entre outros.

Em um momento da apresentação, Gusttavo Lima tirou um momento para fazer uma reflexão sobre fé, superação e o valor da família.

"É nesse momento que o coração se enche de alegria por todos os momentos bons que passamos nesta arena. A gente sabe que todo mundo aqui tem uma vida difícil. A vida não é fácil para ninguém. Todo mundo tem suas lutas e suas dores. Mas não deixe de acreditar. Vale a pena sonhar", começou.

"Que a gente nunca perca a fé e a esperança de viver bem, em família e ao lado dos nossos amigos. É isso que tem valor. O resto tem preço, ok? Seja grato pelo que você tem e corra atrás do que sonha. Olhe pelo retrovisor e seja grato, bebê", completou antes de cantar a música "Retrovisor".