Ações de Educação de Trânsito chegam às aldeias indígenas na região de Nova Dimensão

Por assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 15h55

Comunidades indígenas e escolas da região de Nova Dimensão, distrito de Nova Mamoré, recebem, no período de 14 a 22 de setembro, uma programação especial de educação de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), reforçando a mensagem “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas".

As atividades executadas, pela Escola Pública de Trânsito (EPT), tem o objetivo de informar e orientar crianças, jovens e adultos sobre comportamentos seguros, como o uso correto do capacete, a importância do cinto de segurança, a travessia segura na faixa de pedestres, os cuidados durante os deslocamentos, e orientações relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A primeira ação aconteceu na E.I.E.E.F. Moroxim Pirain Topi Oro Eo, localizada na Linha 26, na Terra Indígena Igarapé Lage, no dia 14 de setembro. Estudantes do 1º ao 5º ano participaram de atividades educativas, com programação ampliada para outros estudantes e integrantes da comunidade. As ações contam com a participação dos personagens Vidinha e Ligadinho, que através de encenações divertidas, aproximam o conteúdo da realidade dos estudantes, tornando o aprendizado mais interativo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância de ampliar as ações educativas para diferentes regiões e comunidades do estado. “A educação para o trânsito precisa chegar a todos. Quando levamos conhecimento às crianças, às famílias e às comunidades mais distantes, estamos trabalhando pela prevenção e pela preservação de vidas.

EDUCAÇÃO CHEGANDO A TODOS

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que o trabalho busca aproximar o Departamento das diferentes realidades encontradas em Rondônia. “Nosso objetivo é fazer com que a educação para o trânsito alcance cada vez mais pessoas, independentemente da distância. Lembrando que as comunidades indígenas também utilizam motocicletas, carros e estradas vicinais e precisam ter acesso às informações que ajudam a prevenir sinistros e salvar vidas."

O diretor da EPT, Talysson Machado Bezerra, destaca que trabalhar com a educação para o trânsito desde a infância contribui para a formação de cidadãos mais conscientes. “Quando a criança aprende sobre capacete, cinto de segurança, faixa de pedestres e respeito ao próximo, esse conhecimento chega também à família."

AÇÕES CONSIDERAM A REALIDADE DAS COMUNIDADES

Durante a atividade, a assessora de Campanhas Educativas da Regional de Guajará-Mirim, Ely Sandra Carvalho de Oliveira, explicou ao jornalista Miro Costa que o trabalho considera as características e necessidades das comunidades atendidas.

Segundo Ely Sandra, os povos originários também circulam pelas cidades e utilizam diariamente estradas vicinais, motocicletas e automóveis, o que torna fundamental garantir o acesso às orientações sobre segurança viária.

“As comunidades indígenas têm esse direito de ter educação para o trânsito e de receber as orientações. Além disso, nas aldeias também utilizam muito as estradas vicinais. A grande maioria dessas pessoas tem moto e também tem carro, então trazemos orientações para a segurança nesses deslocamentos”, explicou.

A educadora destacou ainda que o trabalho com as crianças utiliza recursos lúdicos e situações práticas. Entre elas estão demonstrações de travessia segura na faixa de pedestres e orientações sobre o uso correto do capacete, especialmente porque muitas crianças se deslocam de motocicleta acompanhadas dos pais.

O cacique Cláudio Oro agradeceu a presença das equipes e destacou a importância de levar informações diretamente à comunidade. "São informações importantes para que todos possam andar com mais segurança.”

O professor Abrão Oro Não também ressaltou o papel da educação na prevenção de sinistros. “Esse conhecimento é importante para os nossos alunos porque eles aprendem aqui e podem levar a orientação para casa. É uma forma de cuidar das crianças, das famílias e de toda a comunidade”.

PROGRAMAÇÃO

Na terça-feira (15), a programação chegou à E.I.E.E.F. Top Aram Waram Xijein, localizada na Linha 20, no distrito de Nova Dimensão.

Na quarta-feira (16), as atividades estão previstas para o período da manhã na E.I.E.E.F. Wao To Am Oro Waram Xijein, na Linha 14.

Na quinta-feira (17), a Regional de Guajará-Mirim dará continuidade às palestras educativas na E.I.E.E.F. Awo Camip Oro Mon, em Nova Esperança.

Na sexta-feira (18), as ações serão realizadas pela manhã e à tarde na E.I.E.E.F. Francisco Meireles, na Linha 10.

No sábado (19), a programação será ampliada para o centro do distrito de Nova Dimensão. Está prevista uma ação lúdica voltada às crianças, além de uma mobilização educativa no centro comercial, levando orientações também aos moradores e às demais pessoas que circulam pela região.

A programação será concluída na próxima terça-feira (22), após contemplar as escolas indígenas previstas na região de Nova Mamoré.