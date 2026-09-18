Apesar de sanções, Israel avança com expansão de assentamentos na Cisjordânia

Israel acrescentou uma licitação para 2.167 moradias ao seu plano de expansão do assentamento E1, afirmaram grupos israelenses de direitos humanos sobre um projeto que, segundo críticos, ameaça a criação de um futuro Estado palestino.
O projeto dividiria a Cisjordânia ocupada por Israel e a isolaria de Jerusalém Oriental, fragmentando o território que os palestinos esperam que venha a constituir o núcleo de um Estado.
Antes da confirmação, os governos de 12 países, incluindo Canadá, Reino Unido e França, anunciaram no início de setembro um pacote de sanções contra o governo de Israel em retaliação à expansão de assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada.
O governo britânico acusou ainda Tel Aviv de permitir uma situação que, segundo o chanceler Ed Miliband, configura "limpeza étnica".
A licitação para 2.167 unidades soma-se a outra, para 1.234 unidades, anunciada no fim de agosto, elevando o total de moradias para 3.401, informou o grupo israelense de direitos humanos Ir Amim em comunicado divulgado na noite de quarta-feira (16).
A decisão foi condenada nesta quinta-feira (17) por um representante do presidente palestino, Mahmoud Abbas, que afirmou que as licitações do E1 violam o direito internacional.
O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, ultranacionalista extremista que integra a coalizão governista de direita, afirmou que o plano "enterraria" um Estado palestino.
A licitação deverá ser aberta para propostas em 25 de outubro, dois dias antes da data prevista para Israel realizar eleições parlamentares.
O Ir Amim afirmou que a data da licitação demonstrava a determinação do governo de levar adiante o projeto E1 e "criar uma realidade cada vez mais irreversível no terreno antes das eleições".
O gabinete do primeiro-ministro não respondeu de imediato a um pedido de comentário da agência Reuters.
Sob o governo de coalizão de direita de Israel, houve uma expansão maciça dos assentamentos na Cisjordânia.
Órgãos da ONU, os palestinos e a maioria dos países consideram os assentamentos ilegais à luz das convenções internacionais -posição contestada por Israel- e um grande obstáculo à paz.
Os assentamentos são comunidades residenciais construídas na Cisjordânia, território ocupado militarmente por Israel desde 1967 e reivindicado pelos palestinos como parte de seu futuro Estado.
O governo de Netanyahu, o mais direitista da história de Israel, liderou uma rápida expansão dos assentamentos na Cisjordânia e estabeleceu postos avançados de colonos na região.
Os assentamentos são ilegais perante o direito internacional –a Convenção de Genebra proíbe um país que ocupa um território de transferir sua população para a região ocupada.
Atualmente, a Cisjordânia abriga cerca de 3 milhões de palestinos e 500 mil colonos israelenses.
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