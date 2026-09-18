Número de militares dos EUA mortos na guerra com Irã é maior que o divulgado, diz jornal

Por G1

Publicada em 18/09/2026 às 15h52

Autoridades americanas disseram ao The Washington Post que 22 militares morreram durante a guerra contra o Irã. Oficialmente, governo afirma que 18 militares perderam a vida.

O número de militares das Forças Armadas dos Estados Unidos mortos durante a guerra contra o Irã é maior do que o divulgado pelo Pentágono, segundo reportagem publicada nesta sexta-feira (18) pelo jornal "The Washington Post".

A reportagem ouviu seis militares norte-americanos de alto escalão com conhecimento da contagem de baixas do Departamento de Guerra, segundo o jornal.

Oficialmente, os EUA afirmam que 18 militares morreram durante o conflito contra o Irã no Oriente Médio, iniciado no fim de fevereiro deste ano.

As mortes ocorreram em ataques de Teerã contra bases dos EUA na região e em um incidente envolvendo um helicóptero militar norte-americano. Veja o mapa abaixo.

Ao Washington Post, cinco fontes afirmaram que 22 pessoas morreram. Uma sexta fonte disse que o número de mortos é de 23.

Segundo a reportagem, nem todas as mortes estão diretamente ligadas ao conflito. No entanto, todas envolvem militares americanos que estavam no Oriente Médio durante a troca de ataques.

Além disso, uma autoridade afirmou que outros três funcionários americanos no Oriente Médio, que não eram militares, também morreram desde o início da guerra.

Detalhes sobre as identidades das vítimas que ainda não aparecem oficialmente nos dados do governo americano não foram revelados.

Segundo o Washington Post, autoridades com conhecimento do número real de mortos estão frustradas com a falta de informações disponibilizadas pelo Departamento de Guerra dos EUA ao público.

Isso ocorre porque, quando um militar norte-americano morre em um conflito, o governo precisa abrir uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente. A apuração determina quais benefícios e indenizações os familiares dos militares mortos poderão receber.