PF captura foragido da Justiça em cooperação com autoridades bolivianas

Por PF/RO

Publicada em 18/09/2026 às 14h22

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal, em ação de cooperação internacional com a Polícia Boliviana (FELCC) e com a Interpol Guayaramerín, prendeu, nesta quinta-feira (17/9), um homem foragido da Justiça de Rondônia por tráfico de drogas.

Contra o foragido havia dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Ji-Paraná e pela Vara Criminal de Pimenta Bueno/RO.

O homem foi localizado em território boliviano, no departamento de Beni, onde chegou a ser detido em ação conjunta com o Ministério Público local. Diante da irregularidade de sua permanência no país estrangeiro, a Direção Geral de Migração da Bolívia determinou sua saída obrigatória, e as autoridades bolivianas o entregaram à Polícia Federal no posto de fronteira de Guajará-Mirim/RO.

Após o cumprimento dos mandados, ele foi encaminhado à Casa de Detenção de Guajará-Mirim e permanece à disposição da Justiça.