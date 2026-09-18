PM impede ataque a tiros em condomínio no Morar Melhor

Por Newsrondonia.com

Publicada em 18/09/2026 às 09h50

Uma rápida intervenção da Polícia Militar impediu uma ação criminosa contra um grupo rival na noite desta quinta-feira no Condomínio Morar Melhor, em Porto Velho. Durante a operação, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante e um adolescente de 16 anos acabou apreendido pelas equipes de segurança, além da condução de uma mulher de 29 anos para prestar esclarecimentos.

O caso ocorreu enquanto as equipes das Volantes 01 e 02 realizavam o patrulhamento preventivo pelo perímetro do conjunto habitacional. Os policiais receberam informações estratégicas do Núcleo de Inteligência do BPTAR, através da Operação Maximus, apontando que criminosos armados se deslocavam para a região com o claro objetivo de efetuar um ataque a tiros contra desafetos.

Diante da grave denúncia recebida, as guarnições montaram um cerco tático próximo à entrada principal e passaram a revistar veículos que chegavam ao local. Durante o bloqueio policial, Ítalo Silva de Oliveira, de 18 anos, desembarcou de um carro de aplicativo e tentou fugir, mas foi alcançado portando uma pistola calibre 380, um carregador e 17 munições intactas.

A ação continuou após a inteligência alertar que uma segunda arma estava escondida perto de um reservatório de água na borracharia local. Os militares monitoraram a área e abordaram o adolescente de 16 anos acompanhado da mulher de 29 anos, encontrando uma pistola 9mm e 24 munições. O ataque só não ocorreu antes porque o carro do grupo sofreu uma pane mecânica.