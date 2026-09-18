Morador de rua sofre tentativa de homicídio a facadas em poliesportivo

Por pvhnoticias.com

Publicada em 18/09/2026 às 09h57

Um morador em situação de rua foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas na tarde desta quinta-feira (17), em um poliesportivo na Rua Sucupira com Babosa, bairro Nova Floresta em Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, o crime teria ocorrido durante uma briga entre dois moradores em situação de rua, em seguida o suspeito fugiu e a vítima socorrida para a UPA sul.

Devido a gravidade dos ferimentos o homem precisou ser transferido pelo Samu ao Hospital João Paulo II. A Polícia Civil investigará o caso.