Morador de rua sofre tentativa de homicídio a facadas em poliesportivo

Um morador em situação de rua foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas na tarde desta quinta-feira (17), em um poliesportivo na Rua Sucupira com Babosa, bairro Nova Floresta em Porto Velho.
De acordo com as primeiras informações, o crime teria ocorrido durante uma briga entre dois moradores em situação de rua, em seguida o suspeito fugiu e a vítima socorrida para a UPA sul.
Devido a gravidade dos ferimentos o homem precisou ser transferido pelo Samu ao Hospital João Paulo II. A Polícia Civil investigará o caso.
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