CrossFox é atingido por caminhão e deixa três pessoas feridas na BR-319

Por hora1rondonia.com

Publicada em 18/09/2026 às 09h41

Um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um carro de passeio mobilizou equipes de emergência na manhã desta quinta-feira (17), no quilômetro 17 da BR-319, em Porto Velho, sentido Humaitá (AM). Pelo menos três pessoas ficaram feridas após o CrossFox em que estavam ser violentamente atingido pelo caminhão ao acessar a rodovia federal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o carro bastante destruído devido à força da colisão. Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, testemunhas relataram que o CrossFox seguia pela Linha 17 e, no momento em que acessava a BR-319, acabou sendo atingido pelo caminhão que trafegava no sentido Porto Velho.

Diante da situação, os policiais solicitaram o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foram mobilizadas para realizar o atendimento às vítimas. As três pessoas apresentavam escoriações pelo corpo e receberam os procedimentos necessários ainda no local. As primeiras informações indicam que, apesar da violência do impacto, nenhuma delas sofreu ferimentos considerados graves.

O acidente aconteceu a aproximadamente 17 quilômetros após a ponte sobre o Rio Madeira, na saída de Porto Velho em direção ao município de Humaitá, no Amazonas. A dinâmica exata da colisão deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis, que devem analisar as circunstâncias em que o CrossFox acessou a rodovia e acabou atingido pelo caminhão.