Defesa Civil Municipal de Espigão do Oeste informa a população sobre a previsão de chuvas intensas na região

Por Assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 14h54

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Defesa Civil Municipal e em conformidade com o aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), informa a população sobre a previsão de chuvas intensas na nossa região.

Detalhes do Alerta:

• Grau de severidade:

Perigo Potencial

• Período de validade: 18/09/2026 das 10h20 às 23h59

• Volume estimado de chuva: 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia

• Ventos intensos: Rajadas de 40 a 60 km/h

Orientações e Cuidados:Durante rajadas de vento: Não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Estacionamento seguro: Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Equipamentos eletrônicos: Evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Canais de Emergência:

Em caso de intercorrências ou para obter mais informações, acione imediatamente os serviços de atendimento:

• Defesa Civil: 199

• Corpo de Bombeiros: 193

Fique atento aos comunicados oficiais e compartilhe esta informação para proteger a sua família e vizinhos. —Prefeitura Municipal de Espigão

d’Oeste Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.