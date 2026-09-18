Defesa Civil Municipal de Espigão do Oeste informa a população sobre a previsão de chuvas intensas na região

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Defesa Civil Municipal e em conformidade com o aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), informa a população sobre a previsão de chuvas intensas na nossa região.
Detalhes do Alerta:
• Grau de severidade:
Perigo Potencial
• Período de validade: 18/09/2026 das 10h20 às 23h59
• Volume estimado de chuva: 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia
• Ventos intensos: Rajadas de 40 a 60 km/h
Orientações e Cuidados:Durante rajadas de vento: Não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.
Estacionamento seguro: Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Equipamentos eletrônicos: Evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.
Canais de Emergência:
Em caso de intercorrências ou para obter mais informações, acione imediatamente os serviços de atendimento:
• Defesa Civil: 199
• Corpo de Bombeiros: 193
Fique atento aos comunicados oficiais e compartilhe esta informação para proteger a sua família e vizinhos. —Prefeitura Municipal de Espigão
d’Oeste Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.
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