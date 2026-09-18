Carreta do Ministério da Saúde inicia atendimentos com exames de imagem

Por Assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 14h45

A carreta de exames de imagem do Ministério da Saúde (MS) iniciou nesta sexta-feira, 18, os atendimentos em Vilhena por meio do programa Agora Tem Especialistas. A unidade, recebida pela Prefeitura no início desta semana, está equipada para a realização de exames de tomografia e ultrassonografia e permanecerá no município durante 30 dias.

Os atendimentos contemplam pacientes que já estão na fila de regulação, além de novos pacientes que, durante atendimentos de saúde, tenham indicação para a realização dos exames. A iniciativa também beneficia pacientes encaminhados pelos demais municípios da região do Cone Sul de Rondônia, ampliando a oferta de exames especializados e contribuindo para a redução da demanda reprimida na região.

A expectativa é de que sejam realizados diariamente cerca de 70 exames de tomografia e 50 ultrassonografias, ampliando a capacidade de atendimento e dando maior agilidade ao acesso da população aos exames necessários para diagnóstico e acompanhamento de saúde.

A unidade está instalada no Paço Municipal, no estacionamento ao lado do Gabinete da Prefeitura, onde permanecerá durante o período de atendimento.

Para garantir a organização dos atendimentos e facilitar o contato com os pacientes que aguardam pelos exames, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) reforça a orientação para que as pessoas que estão na fila de regulação mantenham seus dados cadastrais e números de telefone atualizados.

A equipe responsável poderá entrar em contato com os pacientes para informar a data e o horário do exame. Em caso de mudança de telefone, endereço ou qualquer outra informação cadastral, é necessário procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para realizar a atualização.