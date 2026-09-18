SEMAS alerta sobre golpe da antena digital usando nome do CRAS

Por Assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 15h04

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Rolim de Moura reforça o alerta à população sobre pessoas que estariam se passando por integrantes do CRAS para oferecer supostos benefícios relacionados a antenas e conversores de televisão digital.

A SEMAS esclarece que Rolim de Moura não está contemplado pelo programa e que o CRAS não realiza esse tipo de abordagem.

Segundo relatos recebidos, pessoas estariam visitando residências e solicitando dados pessoais, reconhecimento facial e acesso à conta Gov.br. Há ainda relato de vítima que, após realizar o reconhecimento facial, teria tido a senha da conta alterada.

A orientação é não fornecer documentos, dados pessoais ou bancários, senhas e códigos, nem realizar reconhecimento facial ou permitir que desconhecidos acessem a conta Gov.br pelo celular.

A SEMAS reforça que o CRAS de Rolim de Moura não solicita reconhecimento facial, senha ou acesso à conta Gov.br para oferecer qualquer benefício relacionado a antenas ou conversores digitais.

Em caso de abordagem suspeita, não permita a entrada dos envolvidos na residência e comunique a situação à Polícia Militar ou à Polícia Civil.

ATENÇÃO: Se alguém procurar sua residência em nome do CRAS oferecendo antena ou conversor digital, não forneça seus dados e não realize nenhum procedimento no celular.