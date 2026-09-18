Comissão solicita documentos de servidores para cumprimento de decisões judiciais sobre Reconhecimento de Saberes e Competências

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) comunica que a Comissão Permanente de Pessoal Docente do Ex-Território Federal de Rondônia (CPPD/RO) informou que alguns servidores possuem ordens judiciais com força executória determinando a análise de requerimentos referentes ao Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC). Entretanto, os respectivos processos administrativos não foram localizados no sistema da Comissão.
De acordo com a CPPD/RO, apesar dos esforços realizados pela equipe, a ausência dos processos impede, temporariamente, o cumprimento imediato das determinações judiciais.
Para viabilizar a localização dos processos e dar continuidade aos procedimentos, a Comissão solicita que os servidores relacionados encaminhem o comprovante de protocolo digital, que contém o número do processo administrativo, ao presidente da CPPD/RO, Daniel Pereira.
As informações podem ser enviadas pelo WhatsApp, por meio do número (69) 9.8130-5678. Os requerentes receberam o comprovante de protocolo em seus respectivos e-mails no momento da abertura dos processos.
Além disso, a CPPD/RO orienta que os servidores listados procurem o SINTERO para realizar o cadastro no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC). O procedimento é considerado indispensável para a conclusão da análise dos processos relacionados ao RSC.
O SINTERO pede que os servidores atendam à solicitação e encaminhem a documentação necessária, contribuindo para que os processos possam ser identificados e tenham prosseguimento conforme as determinações judiciais.
Confira a lista de servidores:
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NOME
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MUNICIPIO
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LEOCADIA GALCZYNSKI CARBONERA
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ARIQUEMES
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MARIA DE FATIMA RIBEIRO
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PORTO VELHO
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CLEUDIOLICIA DA SILVA GALONI
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VILHENA
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JAIR JOSÉ DA CUNHA
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JI-PARANÁ
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RITA RAIMUNDA CARDOSO
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PORTO VELHO
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GENI MARIA HELLMANN
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ALTA FLORESTA
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AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS ANJOS
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CASTANHEIRA
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ANTONIA ALVES FERREIRA
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PORTO VELHO
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MARIA JOSÉ BARBOSA
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JARU
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MARTA DAMASCO COSTA
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GUAJARA
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RITA SILVA DE SOUZA
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JOSEFA ALAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA
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CACOAL
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luzeir santana guedes
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ARIQUEMES
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MARLY SERRATI SORIA
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PORTO VELHO
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MIRYAM ATHIAS DE SOUZA
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PORTO VELHO
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VANDERLEI DE CASTRO MIRANDA
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PARECIS
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MARIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
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SÃO FELIPE
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ELEUSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
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SERIGUEIRAS
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ANGELINA PEREIRA LUNA SILVA
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JI-PARANÁ/RO
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ANTONIO JOSE PEREIRA
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SERIGUEIRAS
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JOSE TERUO TUSTUMI
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JI-PARANA
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IRACEMA MELQUIDE TIM
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PRESIDENTE MEDICI
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NARLUCE MARIA GOIS SOUTO
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CACOAL
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LEIDA SANTOS SERVALO
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CACOAL
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LOURDES SEMENTINO ELIAS
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ALVORADA
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VERA LUCIA DIAS KANNENBERG
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CACOAL
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MARIA DO CARMO FERREIRA COSTA
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CACOAL
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IVANI PEREIRA DA CUNHA
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OURO PRETO
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