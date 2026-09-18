Comissão solicita documentos de servidores para cumprimento de decisões judiciais sobre Reconhecimento de Saberes e Competências
Por Sintero
Publicada em 18/09/2026 às 14h19
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O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) comunica que a Comissão Permanente de Pessoal Docente do Ex-Território Federal de Rondônia (CPPD/RO) informou que alguns servidores possuem ordens judiciais com força executória determinando a análise de requerimentos referentes ao Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC). Entretanto, os respectivos processos administrativos não foram localizados no sistema da Comissão.

De acordo com a CPPD/RO, apesar dos esforços realizados pela equipe, a ausência dos processos impede, temporariamente, o cumprimento imediato das determinações judiciais.

Para viabilizar a localização dos processos e dar continuidade aos procedimentos, a Comissão solicita que os servidores relacionados encaminhem o comprovante de protocolo digital, que contém o número do processo administrativo, ao presidente da CPPD/RO, Daniel Pereira.

As informações podem ser enviadas pelo WhatsApp, por meio do número (69) 9.8130-5678. Os requerentes receberam o comprovante de protocolo em seus respectivos e-mails no momento da abertura dos processos.

Além disso, a CPPD/RO orienta que os servidores listados procurem o SINTERO para realizar o cadastro no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC). O procedimento é considerado indispensável para a conclusão da análise dos processos relacionados ao RSC.

O SINTERO pede que os servidores atendam à solicitação e encaminhem a documentação necessária, contribuindo para que os processos possam ser identificados e tenham prosseguimento conforme as determinações judiciais.

Confira a lista de servidores: 

 

 

NOME

MUNICIPIO

LEOCADIA GALCZYNSKI CARBONERA

ARIQUEMES

MARIA DE FATIMA RIBEIRO

PORTO VELHO

CLEUDIOLICIA DA SILVA GALONI

VILHENA

JAIR JOSÉ DA CUNHA

JI-PARANÁ

RITA RAIMUNDA CARDOSO

PORTO VELHO

GENI MARIA HELLMANN

ALTA FLORESTA

AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS ANJOS

CASTANHEIRA

ANTONIA ALVES FERREIRA

PORTO VELHO

MARIA JOSÉ BARBOSA

JARU

MARTA DAMASCO COSTA

GUAJARA

RITA SILVA DE SOUZA

 

JOSEFA ALAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA

CACOAL

luzeir santana guedes

ARIQUEMES

MARLY SERRATI SORIA

PORTO VELHO

MIRYAM ATHIAS DE SOUZA

PORTO VELHO

VANDERLEI DE CASTRO MIRANDA

PARECIS

MARIA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA

SÃO FELIPE

ELEUSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

SERIGUEIRAS

ANGELINA PEREIRA LUNA SILVA

JI-PARANÁ/RO

ANTONIO JOSE PEREIRA

SERIGUEIRAS

JOSE TERUO TUSTUMI

JI-PARANA

IRACEMA MELQUIDE TIM

PRESIDENTE MEDICI

NARLUCE MARIA GOIS SOUTO

CACOAL

LEIDA SANTOS SERVALO

CACOAL

LOURDES SEMENTINO ELIAS

ALVORADA

VERA LUCIA DIAS KANNENBERG

CACOAL

MARIA DO CARMO FERREIRA COSTA

CACOAL

IVANI PEREIRA DA CUNHA

OURO PRETO

Geral SINTERO
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