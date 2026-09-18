Prefeitura amplia serviços de tapa-buraco e recuperação de ruas na região central e nos bairros

Por Natalino FS

Publicada em 18/09/2026 às 14h30

Para melhorar as condições de trafegabilidade e proporcionar mais segurança aos usuários das ruas, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), vem ampliando os serviços de manutenção da malha viária em diversos pontos da cidade.

As equipes de tapa-buraco estão atuando em ruas e avenidas da região central e dos bairros, atendendo às demandas encaminhadas diariamente pela população. Os trabalhos contemplam a recuperação de trechos que apresentavam desgastes e buracos, condições que dificultavam o deslocamento de moradores, motociclistas, motoristas e demais usuários das vias.

Entre os locais atendidos, nesta quinta-feira, 17, estão a Rua Manoel Pinheiro Machado, no trecho entre a Avenida Brasil e a Rua Governador Jorge Teixeira; a Rua Francisco Pereira dos Santos, entre a Rua Governador Jorge Teixeira e a Rua Curitiba, no bairro Nossa Senhora de Fátima; e a Rua 7 de Setembro, entre a Avenida JK e a Avenida Transcontinental.

Também recebem os serviços a Rua Padre Adolfo Rohl, entre a Rua 22 de Novembro e a Rua Almirante Barroso; a Avenida JK, entre a Rua 7 de Setembro e a Rua Almirante Barroso; a Rua 15 de Novembro, entre a Avenida JK e a Rua Padre Adolfo Rohl; e a Rua Almirante Barroso, entre a Avenida JK e a Rua Padre Adolfo Rohl.

As ações incluem ainda a Rua Paraná, entre a Rua Almirante Barroso e a Rua Mato Grosso, e a Rua Mato Grosso, entre a Rua Padre Adolfo Rohl e a Rua Dom Bosco, no bairro Casa Preta.

Trabalho contínuo

A manutenção das vias faz parte de um trabalho contínuo da administração municipal para recuperar a malha viária de Ji-Paraná. A recuperação de cada trecho contribui para melhorar as condições de circulação, reduzir os transtornos causados pelos problemas no pavimento e proporcionar mais segurança à população.

Para o prefeito Affonso Cândido (PL), a recuperação das ruas representa uma ação direta de cuidado com os moradores. “Quando nossa equipe de trabalho chega para recuperar uma rua, as pessoas recebem de braços abertos e isso é muito gratificante. Nosso compromisso é continuar levando esse trabalho para onde a população precisa. Nossos canais recebem todos os dias as demandas de nossa população”, destacou o prefeito.

A Prefeitura reforça que as demandas apresentadas pelos moradores são importantes para orientar o planejamento e a execução dos serviços de manutenção em diferentes regiões do município