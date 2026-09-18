Maurício Carvalho ouve produtores rurais de Buritis e recebe reconhecimento pelo trabalho no campo

Por Assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 14h10

O deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista) participou, na manhã de quinta-feira (17), de um encontro com produtores rurais e agricultores familiares na zona rural de Buritis. A reunião aconteceu em uma propriedade particular e reuniu produtores de café e integrantes da Associação APROER, presidida por Daniel e do deputado estadual Alex Redano.

Durante a conversa, Maurício ouviu as principais necessidades de quem vive da produção e apresentou propostas para fortalecer o setor, com atenção à melhoria das estradas e da logística rural, acesso a máquinas, tecnologia, assistência ao produtor e qualificação dos jovens do campo. O candidato também defendeu políticas que permitam agregar valor à produção dentro do próprio estado. “Rondônia já sabe produzir. Agora precisamos ajudar quem produz a produzir melhor, escoar sua produção e ganhar mais pelo seu trabalho”, destacou.

A atuação do parlamentar no campo já alcançou Buritis. O município está entre os contemplados com tratores destinados durante o mandato, dentro de um trabalho que chegou a 23 municípios de Rondônia, além da atuação conjunta da bancada federal na aquisição de maquinários para fortalecer a agricultura. Durante o encontro, o produtor Cláudiomir, integrante da associação, contou que passou a conhecer mais de perto esse trabalho e decidiu apoiar a continuidade do mandato de Maurício.

Para o deputado, manifestações como essa reforçam a importância de estar presente e prestar contas diretamente à população. “É no campo, conversando com quem acorda cedo e vive da produção, que a gente entende o que realmente precisa avançar. Quero continuar presente, ouvindo e trabalhando para que o produtor tenha condições de crescer e para que o desenvolvimento chegue também a quem está na zona rural”, afirmou Maurício.