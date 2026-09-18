População do distrito Bom Futuro, em Ariquemes, contará com serviços públicos gratuitos neste fim de semana

Por Secom

Publicada em 18/09/2026 às 14h33

Nos dias 19 e 20 de setembro, o distrito de Bom Futuro, em Ariquemes, receberá uma série de serviços públicos durante a realização de ações itinerantes de cidadania. O objetivo é aproximar serviços essenciais da população e facilitar o acesso a atendimentos nas áreas de documentação, saúde, assistência social e orientação ao cidadão.

Durante a ação, os moradores poderão emitir e regularizar documentos, receber orientações jurídicas, tirar dúvidas sobre processos de regularização fundiária e ter acesso a consultas e atendimentos na área da saúde, incluindo aferição de pressão arterial, testes de glicemia, atendimento psicológico, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição, entre outros serviços.

A iniciativa integra as ações itinerantes de serviços públicos realizadas com o objetivo de promover o acesso à cidadania para moradores de diferentes municípios e distritos do estado de Rondônia.

Os atendimentos serão realizados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Quitéria de Oliveira da Silva, localizada na área rural, 4090, no garimpo Bom Futuro. No sábado (19), os atendimentos ocorrerão das 8h às 16h, e no domingo (20), das 8h às 12h.

Breve Histórico

As ações itinerantes de serviços públicos ao cidadão já foram realizadas em mais de 90 localidades do estado de Rondônia, entre distritos e municípios, totalizando mais de 250 mil atendimentos. O distrito de Bom Futuro recebeu esta ação em 2024, quando foram feitos 1.323 atendimentos à população local.