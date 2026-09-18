Candidatos têm solução para tudo, grupos criminosos dominam empresas de ônibus, Republicanos vem com grupo linha de frente

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/09/2026 às 14h00

Solução – Estamos a 16 dias das eleições gerais de 4 de outubro. O eleitor terá a oportunidade de reeleger ou eleger presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três cadeiras do Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de deputados federais e estaduais. Desde a abertura da campanha em agosto, que os eleitores estão ouvindo de os candidatos aos diversos cargos soluções para tudo: saúde, educação, esporte, cultura, agricultura, pecuária. Nos discursos os candidatos têm resposta para toda pergunta, de forma positiva, como se os problemas de décadas fossem resolvidos num passe de mágica. Nas duas últimas semanas que antecedem as eleições a população estará vivendo como em um novo paraíso, seria o Éden (Jardim do Paraíso), na era moderna, da tecnologia, do celular, do aperto de um botão e solução para tudo. E vamos em frente que atrás vem gente...

Vectura – Ainda sobre o futuro político. Analise a notícia da realização da Operação Vectura realizada esta semana em São Paulo contra a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no transporte público estadual. Informações da Polícia Civil (PC) e Ministério Público (MP) de São Paulo, ao menos 12 das 22 empresas de transporte coletivo da Capital Paulista seriam, em tese, controladas pelo PCC. Estariam envolvidos no esquema o ex-presidente da câmara de vereadores, Milton Leite (UB), e o ex-presidente da SPTrans, Levi dos Santos Oliveira, preso na operação. Também estariam envolvidos no esquema advogados, membros do crime organizado e agentes públicos. A investigação é sobre a “contaminação, pelo crime organizado, de empresas do transporte coletivo de passageiros na Capital e no interior”. A participação do crime organizado nas empresas seria a utilização de sócios formais das concessionárias e empresas de ônibus como “laranjas”, forma de ocultar os verdadeiros proprietários, que seriam membros do PCC. Recentemente foi descoberto o mesmo esquema em farmácias, inclusive em Rondônia. É o fim da rosca...

Eleições – O Republicanos que é presidido no Estado pelo ex (vereador de Porto Velho, deputado federal, vice-governador) Aparício Carvalho também tem nominata forte para a disputa de às 24 cadeiras da Assembleia Legislativa (Ale), nas eleições de 4 de outubro, a exemplo dos partidos e federação que foram destacados na coluna anterior. Encabeça a lista do Republicanos o presidente da Ale-RO, Alex Redano (Ariquemes), vereadores Márcio Pacele, o mais bem votado (4.692 votos) em Porto Velho nas eleições de 2024; Adalto de Bandeirantes, Fernando Silva, todos de Porto Velho; ex-deputada estadual Cássia dos Muletas, de Jaru; Benedito Alves, ex-conselheiro do Tribunal de Contas (TC) de Rondônia, são alguns nomes dos vários do partido com amplas condições de constituir uma bancada significativa no Legislativo Estadual a partir de janeiro do próximo ano.

Informação – Preocupante, mas não novidade o conteúdo de relatório do Painel Internacional sobre o Ambiente a Informação, divulgado recentemente, onde foram entrevistados, entre maio e junho, 470 estudiosos de 71 países, sobre o assunto, e 76% demonstraram pessimismo quanto a melhoria do ambiente informacional. A maioria deles (78%) disse que a ameaça à circulação de boas informações é a falta de responsabilização das plataformas digitais. Para 73%, em segundo lugar está a desinformação, a polarização (69%); o domínio de algumas plataformas das redes sociais (64%), e as chamadas “bolhas de vidro” ou “câmaras de eco”, 53% (quando o usuário recebe apenas o conteúdo que corroboraram com seu ponto de vista). Mas no relatório também consta que 47% consideram a Inteligência Artificial (IA) generativa como uma ameaça ao ambiente informal, por se encontrar respostas rapidamente, que resultará na redução de sites de notícias, dentre outras participações. 60% dos entrevistados acreditam que a censura também prejudicará a boa informação, como em 2025 e 2026, com a pressão dos governos e empresas sobre investigações na área de informações. É e informação deixando de ser um norte, um horizonte.

Motocicletas – A nota na coluna de quarta-feira (16) sobre a obrigatoriedade da utilização de placas de identificação dianteiras em motocicletas rendeu alguns acessos a mais e muita especulação. Como o assunto predominante é eleições, seria importante que a mudança seja pulverizada em todo o território nacional, pois pouquíssimas pessoas, proprietárias ou não de motocicletas, sabiam da determinação que entrará em vigor a partir de 1º de outubro, ou seja, duas semanas. Será que se conseguirá emplacar todas as motocicletas nos 26 Estados e no Distrito Federal no período? A placa dianteira obrigatória está na Lei 95.25/26, que é válida em todo o território nacional a partir de 1º de outubro. Rondônia tem mais de 600 mil motocicletas, mais de 41% da população motorizada utiliza o veículo de duas rodas. O Estado tem infraestrutura para emplacar as motocicletas? Sem as placas dianteiras o condutor será multado?

Respigo

A disputa pelas duas vagas ao Senado é a mais ferrenha nas eleições gerais de outubro. Temos três candidatos de Ji-Paraná, a deputada federal Sílvia Cristina (PP), o ex-senador Acir Gurgacz (PDT) e o pecuarista Bruno Scheidt (PL), que dividem os cerca de 100 mil eleitores na Capital da BR +++ Em Porto Velho a situação não é diferente. A ex-deputada federal e ex-vereadora, Mariana Carvalho (Republicanos) e o deputado federal Fernando Máximo (PL) disputam a preferência de aproximadamente 360 mil eleitores +++ São os nomes que despontam nas pesquisas realizadas até o momento e já demonstraram que são bons de votos em eleições anteriores. Mas é assunto da coluna para a próxima semana +++ O deputado estadual e corredor parlamentar da Assembleia Legislativa, Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), tem reunião marcada com os eleitores de Porto Velho na próxima sexta-feira (25). O encontro ocorrerá a partir das 19h no Braz Buffet, imediações da Escola do Legislativo, antigas instalações da Assembleia Legislativa (Ale).

• Faltam 16 dias paras as eleições. Você já escolheu seus candidatos aos diversos cargos que estão em disputa? Seu voto tem validade de 4 anos, por isso vote com o cérebro, não o estômago.

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