Mariana quer infraestrutura que facilite a vida de quem mora e produz em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 08h10

As condições de transporte de Rondônia afetam diretamente a vida de quem mora no estado e a competitividade de quem produz. Por isso, a candidata ao Senado pelo Republicanos, Mariana Carvalho, apresenta uma agenda voltada à infraestrutura e à defesa de investimentos federais. Entre as prioridades estão a ampliação da BR-364, a Hidrovia do Madeira, o Porto de Porto Velho, os aeroportos e os principais corredores de integração de Rondônia.

“Esse valor precisa ser revisto. Os estudos foram feitos em um período completamente diferente, durante a pandemia, e hoje a realidade da BR-364 é outra. Quem usa a rodovia vai sentir esse pedágio no bolso e tem o direito de cobrar uma estrada segura e de qualidade. Como senadora, vou trabalhar por essa revisão e cobrar para que o usuário tenha retorno pelo que está pagando”, afirma Mariana Carvalho.

Para Mariana, quem paga pedágio tem o direito de cobrar uma BR-364 segura e com melhorias visíveis. Por isso, sua proposta é fiscalizar de perto a concessão, as tarifas e o cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária, cobrando obras, manutenção e segurança. “Não podemos aceitar uma cobrança cada vez mais pesada sem que o usuário enxergue o retorno na estrada. Se existe pedágio, tem que existir serviço, segurança e melhoria para quem paga”, defende.

No Rio Madeira, a prioridade é conciliar desenvolvimento, logística e os interesses de quem depende do rio. Mariana pretende acompanhar qualquer novo contrato ou processo de concessão da hidrovia, cobrando transparência, contrapartidas e benefícios concretos para Porto Velho e Rondônia. A modernização da navegação e do Porto de Porto Velho também faz parte dessa agenda, sem deixar de considerar as comunidades ribeirinhas e as pequenas embarcações.

Outro compromisso é fortalecer a aviação regional, buscando melhorias para a infraestrutura dos aeroportos e maior conectividade entre as regiões do estado. Na Agenda 100, rodovias, hidrovia e aeroportos fazem parte de uma mesma visão: reduzir distâncias, melhorar o transporte e garantir que a infraestrutura acompanhe as necessidades de quem vive e produz em Rondônia.

“Rondônia não pode esperar um problema acontecer para depois correr atrás de solução. A BR-364, o Rio Madeira, nossos aeroportos e rodovias fazem parte da vida de quem mora aqui, de quem trabalha e de quem produz. No Senado, quero estar em cima dessas pautas, buscando investimentos e cobrando para que as melhorias realmente cheguem ao nosso estado”, reforça Mariana.