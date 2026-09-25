Dupla é presa com arma de fogo durante patrulhamento em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 25/09/2026 às 08h50

Dois homens, de 25 e 27 anos, foram presos na noite da última quinta-feira (24), por volta das 21h30, durante uma ação da Operação Força Total 03 realizada em Porto Velho. Com a dupla, os policiais militares localizaram um revólver calibre .38 municiado com cinco cartuchos intactos e com a numeração de identificação suprimida. A abordagem aconteceu durante patrulhamento de rotina conduzido pela Avenida Jatuarana, na zona Sul da capital.

A equipe policial visualizou um veículo modelo BYD Mini, de cor branca, ocupado pelos dois indivíduos, que teriam apresentado comportamento suspeito ao perceberem a aproximação da viatura. Após o acompanhamento tático e a ordem de parada obedecida pelo condutor, os agentes realizaram buscas. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado diretamente com os ocupantes na revista pessoal, um revólver foi localizado no assoalho, no lado do motorista.

Questionados pelas autoridades, os suspeitos negaram a propriedade da arma de fogo. O passageiro alegou apenas estar pegando uma carona, enquanto o condutor afirmou atuar como motorista de aplicativo. Diante da constatação do crime de porte ilegal de arma com numeração raspada, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Flagrantes, juntamente com o armamento, três aparelhos celulares e o veículo utilizado.