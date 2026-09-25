Furia vai criar programa para facilitar parcelamento e regularização de motocicletas

Por Ascom

Publicada em 25/09/2026 às 09h15

Facilitar o pagamento de débitos e permitir que famílias possam regularizar suas motocicletas é uma das propostas de Adailton Furia. O candidato ao Governo do Estado prevê a criação do programa Moto Legal, voltado à regularização de motocicletas e à redução do tempo de permanência dos veículos nos pátios do Detran-RO.

A proposta prevê orientação aos proprietários, negociação e parcelamento de débitos, dentro dos limites autorizados pela legislação, além de mecanismos para facilitar a restituição dos veículos aos seus proprietários ou responsáveis. “Quero oportunizar a eles que façam o parcelamento daquelas dívidas, dando a eles a condição de devolver aquilo que é deles”, afirmou Furia ao apresentar a proposta.

A iniciativa dá atenção especial às motocicletas utilizadas como instrumento de trabalho e locomoção por cidadãos de baixa renda. Para Furia, a perda do veículo pode representar uma dificuldade adicional para famílias que dependem da motocicleta para atividades do dia a dia. “Talvez seja a única condição que aquele pai de família tem para levar o filho para a escola, para ir trabalhar”, afirmou.

Menos tempo nos pátios

O Moto Legal está previsto no Plano de Governo de Furia, junto ao programa Regulariza Veículo. A proposta estabelece medidas para ampliar as oportunidades de regularização de motocicletas e demais veículos, com orientação, negociação e parcelamento de débitos.

O programa também prevê ações para reduzir a permanência prolongada de veículos nos pátios públicos.

Outra medida apresentada por Furia envolve novas apreensões. Segundo o candidato, a proposta é permitir, nos casos em que a legislação autorizar, que o proprietário permaneça responsável pelo veículo enquanto busca quitar os débitos.

“Há exemplo disso de novas apreensões, que a gente vai garantir a essa pessoa que ela fique como fiel depositado desse veículo para fazer o pagamento da sua dívida”, declarou.

A proposta integra um conjunto de ações previstas para a área de trânsito. O Plano de Governo também estabelece a criação de um programa estadual permanente de educação e segurança no trânsito, com iniciativas específicas para motociclistas, pedestres, ciclistas e jovens condutores.

Furia afirmou que já havia discutido a situação das motocicletas apreendidas durante sua atuação como deputado estadual e que pretende transformar a proposta em política pública caso seja eleito.

“Eu já questionei isso como deputado estadual e vou fazer virar realidade como governador do Estado de Rondônia”, afirmou.