Com 22%, Sílvia Cristina é a primeira opção dos eleitores para o Senado, aponta Quaest

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 09h54

A pesquisa Quaest, divulgada pela Rede Amazônica nesta quinta-feira (24), confirma: O povo quer Sílvia Cristina senadora! Ela marcou 16% no levantamento estimulado e está empatada na liderança, por uma das duas vagas ao Senado.

Cumprindo agenda no interior, Sílvia Cristina disse que segue com uma campanha nas ruas, mostrando o trabalho já realizado e os compromissos com Rondônia. “Seguimos firmes na nossa caminhada, com os pés no chão, olhando no olho do eleitor. A pesquisa que vale mesmo é nas urnas, e o povo vai escolher quem tem entregas e votar 111 para o Senado”, afirmou.

Na pesquisa anterior, realizada mês passado, ela tinha 11% das intenções de votos, num crescimento de 45,45%, Na pesquisa desta quinta, Sílvia obteve 22% das intenções para a primeira vaga, liderando nesta opção. Para a segunda vaga, ela anotou 9% das intenções.

O quadro geral mostra que, para 63% dos pesquisados, a escolha do candidato é definitiva. Os indecisos somam 27% e 10% disseram votar em branco/nulo.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 23 de setembro e ouviu 804 pessoas, com margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança é de 95%. Os registros no TSE são RO-08556/2026 e BR-06511/2026.