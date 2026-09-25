Como único invicto, Espigaonews fechou a 1ª fase da Copinha com vitória

Por Luizinho Carvalho/Jornalista

Publicada em 25/09/2026 às 11h01

Em jogo adiado da terça-feira 22 devido ao mal tempo, as equipes do Real Master e Espigão News foram a campo nessa quinta-feira em partida valida pela ultima rodada da fase classificatória da 1ª Copinha da Amizade. Com um bom trabalho da arbitragem, o jogo foi dirigido pelos árbitros: Diogo e Felipe.

A partida teve um primeiro tempo com as equipes concentrando o jogo no meio, mais preocupados em não tomar o gol do que fazer. Aos 09 minutos, o News abriu o placar após o cruzamento do atacante Nei que encontrou o ala Pioco livre para tocar para a rede do goleiro Gabriel.

Com o propósito de se manter no ataque, a zaga do News deu um cochilada e o zagueiro Marcelinho aproveitou boa jogada e bateu firme empatando o jogo. Melhor em campo o Espigaonews voltou a frente com o meia Carlos que marcou o seu 4º gol na competição.

Na etapa complementar com as mudanças no News o jogo voltou a pegar fogo, as chances de gol foram sendo criadas com a boa participação do trio: Carlos, Jacó e Luizinho que flutuava no ataque confundindo a marcação da zaga abrindo espaços para os meias chegarem.

Numa dessas chegadas o meia Jacó arriscou de fora da área, a bola bateu no morrinho e encobriu o goleiro Gabriel. Com a vantagem de 3 x 1 no placar, o News teve várias chances de ampliar com Luizinho, Carlos e Nei, mas a bola teimou em não entrar.

Destaque para o foco do News durante a partida, mesmo sofrendo o empate a equipe não mudou seu padrão de jogo. Novamente Alheandro fechou o gol, o setor defensivo com: Pioco, Wando e Fabinho uma parede, os meias Carlos e Jacó correram muito para marcar e municiar os atacantes Nei e Luizinho.

Com a vitória o News fecha a fase em 1º lugar de forma invicta. De quebra a equipe tem o melhor ataque (12 gols), melhor defesa sofreu (03 gols) e tem o atual artilheiro, o meia Carlos assinalando 04 gols e também o “Cara das Assistências” Luizinho com 04 passes de gol.

A partir de agora o News aguarda o seu adversário na semifinal que sairá da partida desta sexta-feira entre a equipe do Pacarana Junior e o Posto Quero-Quero no chamado “Jogo dos Desesperados”, visto que as duas equipes ainda não venceram na competição.

A 1ª Copinha Sênior da Amizade é uma realização da Aspafe junto ao grupo das Lendas com a participação dos atletas filiados na entidade. A competição é uma previa para a preparação dos atletas que irão participar da Copa Pacarana de Futebol Societe organizado pela Semelc.