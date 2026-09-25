OAB-RO promove Corrida da Advocacia em prol da conscientização da saúde do homem

Por Ascom/OAB/RO

Publicada em 25/09/2026 às 08h45

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) convida toda a sociedade a participar da Corrida da Advocacia Rondoniense (CAR). Marcado para o dia 07 de novembro de 2026, no Espaço Alternativo, o evento esportivo tem como objetivo apoiar a campanha Novembro Azul, unindo a advocacia e a comunidade numa grande mobilização em prol da conscientização da saúde do homem.

A prova é aberta ao público e adaptada a atletas de diferentes níveis de condicionamento físico. Os participantes podem optar pelos percursos de 5 km e 10 km, além da categoria “Maratoninha”. Os trajetos foram aferidos por um medidor credenciado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), garantindo segurança e precisão técnica. O tempo máximo para a conclusão da prova é de 2 horas, sendo desclassificado o atleta que ultrapassar esse limite.

A organização, a cargo da Inove Fit Multisports, concebeu a corrida como um momento de incentivo ao esporte, à convivência social e à cidadania. A iniciativa abrange todas as idades, sendo permitida a participação de menores de 18 anos mediante a apresentação de autorização por escrito dos pais ou responsáveis legais, obrigatoriamente com firma reconhecida.

Sob o lema “Corra por você. Corra pela prevenção”, o evento desafia cada participante a superar seus limites enquanto apoia ativamente os cuidados com a saúde e a qualidade de vida.